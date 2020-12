Un livre sur Matteo Salvini fait entièrement de pages blanches cartonne

Un best-seller aux allures de pied-de-nez. Le livre «Pourquoi Salvini mérite confiance, respect et admiration», culmine en tête des ventes sur l'Amazon italien.

Il ne faut surtout pas se fier à sa couverture noire, qui laisse supposer qu'on va lire un essai politique sérieux. Car surprise : à la place d'arguments politiques, les lecteurs ne trouvent qu'un ensemble de pages blanches...

«En dépit d'années de recherches, nous n'avons rien trouvé à dire sur ce sujet, aussi nous vous prions d'utiliser ce livre pour prendre des notes», justifie ironiquement l'auteur, sous le pseudo d'Alex Green.

Actuel sénateur, Matteo Salvini est le leader de La Ligue, parti majoritaire populiste en Italie, qui défend des thèses controversées sur les sujets liés à l'Europe et l'immigration.

