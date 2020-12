Croatie : à 99 ans, elle survit au coronavirus

«C'est fini, je me sens bien». En Croatie, une femme âgée de 99 ans a survécu au Covid-19 après avoir été hospitalisée trois semaines.

Résidente dans une maison de retraite à Karlovac, Margareta Kranjcec a été infectée fin octobre. Après plusieurs cas de fièvre, une cinquantaine de pensionnaires avaient été testés, a expliqué la directrice de l’établissement Stefica Ljubic Mlinac.

La nonagénaire toute frêle ne présentait aucun symptôme de la maladie. Mais «compte tenu de son grand âge et de sa fragilité», a-t-elle précisé auprès de l’AFP, la vielle dame a quand même été transportée à l’hôpital.

En temps normal, Margareta Kranjcec vit alitée, mais elle ne souffre d'aucune pathologie grave. «C'est vraiment étonnant que le coronavirus ne lui ait pas fait de mal. (…) C'est une si bonne nouvelle», a poursuivi Stefica Ljubic Mlinac.

De son côté, la presque centenaire a déclaré au quotidien croate Vecernji list : «C'est fini, je me sens bien». Depuis le début de la pandémie, la Croatie a enregistré plus de 145.000 cas de contaminations au coronavirus et plus de 2.000 décès.