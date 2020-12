Le Danemark arrêtera d'extraire du gaz et du pétrole en 2050

Déterminé à tenir ses engagements dans la lutte contre le changement climatique, le Danemark est prêt à renoncer à sa production d'hydrocarbures. Jeudi 3 décembre, le pays a officiellement programmé la fin de l'exploitation de ses ressources en pétrole et en gaz pour 2050.

Une décision qui a son importance étant donné que le Danemark est le premier producteur d'hydrocarbures de l'Union européenne depuis le départ du Royaume-Uni. Cet objectif a pu être concrétisé grâce à un accord entre le parti social-démocrate au pouvoir et une majorité du Parlement.

is putting an end to the era of fossil fuels Yesterday a broad coalition of parties agreed to ending ’s oil production by The #energytransition is paramount in creating a healthy for people and nature – oil has no role in the world of tomorrow. pic.twitter.com/cXLNZcxBOb

— Denmark in UN NY (@Denmark_UN) December 4, 2020