Brexit : la journée de la dernière chance ?

Après une énième semaine de négociations qui n'a permis aucune avancée, l'issue du Brexit semble proche. Les Britanniques et les Européens se retrouvent ce lundi pour la seconde journée de la séquence de discussions entamée dimanche, vue comme les tractations de la dernière chance. Boris Johnson et Ursula von der Leyen doivent faire un nouveau point en fin de journée.

Les chances de parvenir dans la journée à un accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne semblent minces. Le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier a informé les ambassadeurs des Vingt-Sept ce lundi matin que les trois principaux points de blocage persistaient, en l'occurrence les conditions pour garantir une concurrence équitable, l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques et le futur mécanisme de règlement des différends.

Sauf que le temps presse. Un potentiel accord, s'il est trouvé, doit encore être approuvé par les Parlements britannique et européen avant le 1er janvier, date à laquelle s'achève la période de transition post-Brexit. Une ratification qui nécessite un certain délai de préparation : l'accord de libre-échange de plus de 700 pages doit être traduit juridiquement puis dans toutes les langues de l'UE, avant que les députés européens ne l'examinent et le votent.

«Nous sommes probablement dans les derniers jours pour être en mesure de décider s’il peut y avoir un accord», a ainsi estimé dimanche George Eustice, le ministre britannique de l’Environnement, sur la BBC. Même son de cloche côté européen. «Dans les jours qui viennent, il faudra se décider. Soit pour finaliser un accord, soit pour acter le no deal», a déclaré dans le Journal du dimanche Clément Beaune, le secrétaire d'Etat français aux affaires européennes, pour qui, en cas de «no deal», «il vaut mieux le savoir maintenant qu'à Noël».

Le Brexit au menu du prochain sommet européen

L'entretien téléphonique entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen prévu ce lundi en fin de journée - la deuxième en l'espace de trois jours - pourrait donc s'avérer décisif. Une éventuelle journée supplémentaire de négociations mardi dépendra de cet entretien, a indiqué une source européenne à l'AFP. Dans tous les cas de figure, le Brexit sera l'un des sujets chauds du sommet européen de jeudi et vendredi à Bruxelles.

Une énième prolongation des négociations entre Britanniques et Européens n'est pas à exclure. L'UE ne souhaite pas porter la responsabilité de l'arrêt des pourparlers et donc du «no deal», potentiellement dévastateur économiquement pour les deux parties.

Certains diplomates à Bruxelles imaginent déjà un scénario possible : des discussions qui se poursuivent jusqu'à la fin décembre, et un accord entrant en vigueur de façon provisoire au 1er janvier, le temps que les élus européens et britanniques ne l'avalisent. A moins que ce ne soit Boris Johnson qui coupe court aux négociations, lui qui aurait le soutien de ses ministres s'il choisissait d'emprunter le chemin du «no deal», selon le Sunday Times.