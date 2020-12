DIRECT - Coronavirus : «Nous sommes loin de passer sous la barre des 5.000 cas par jour», souligne Jérôme Salomon

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces.

18h30

Interrogé sur l'objectif du gouvernement de descendre en-dessous des 5.000 nouveaux cas par jour pour lever les restrictions à partir du 15 décembre, Jérôme Salomon a reconnu qu'il «est difficile de prévoir l'évolution mais si les conditions actuelles se poursuivent, il sera très difficile d'atteindre cet objectif». Et de souligner que les autorités sanitaires sont dans «une phase de diagnostic» et que tout «dépendra de l'évolution dans les prochains jours».

18h22

Le virus va continuer à circuler pendant longtemps, prévient le directeur général de la santé.

18h20

Ce jour, «26.365 malades sont hospitalisés, dont 3?198 en réanimation. Nous avons ainsi 3.411 cas de plus en 24 heures».

18h19

Jérôme Salomon : «Nous sommes loin de passer sous la barre des 5.000 cas par jour».

Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, fait le point sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France : «Nous sommes encore loin de l'objectif de passer sous la barre des 5.000 cas positifs par jour» pic.twitter.com/F1bOO4g589 — CNEWS (@CNEWS) December 7, 2020

18h17

«La pression épidémique demeure élevée en Europe», souligne Jérôme Salomon, qui relève d'ailleurs qu'en France «le niveau de contaminations quotidiennes ne baisse plus».

18h10

Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, fait le point sur l'épidémie.

18h04

Le duo pharmaceutique américano-allemand Pfizer/BioNTech "va livrer" au Canada d'ici à la fin du mois jusqu'à 249.000 doses de son candidat-vaccin contre le Covid-19, a annoncé lundi le Premier ministre canadien Justin Trudeau. "Les premières livraisons pourraient arriver la semaine prochaine", après l'approbation de Santé Canada, attendue cette semaine, a dit M. Trudeau lors d'une conférence de presse. Le Canada doit recevoir "des millions de doses" supplémentaires de ce candidat-vaccin au début 2021.

16h29

Les associations stéphanoises d'étudiants en médecine ont dénoncé lundi l'exclusion du sélectif concours de passage en deuxième année des candidats positifs au Covid-19 ou cas contacts, qui devront redoubler.

Les 600 étudiants inscrits aux épreuves PASS (Portail accès santé spécifique) lundi et mardi ont été informés la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de salles d'examen prévue pour les cas positifs ou cas contact au Covid-19, à la différence des épreuves partielles de juin, précise-t-on de même source.

15h56

Serum Institute of India (SII), le géant de la fabrication de vaccins, a annoncé lundi sur Twitter avoir demandé d'urgence l'autorisation réglementaire afin de fabriquer le vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca/Oxford, dans le deuxième pays le plus peuplé du monde.

15h26

La stratégie vaccinale du gouvernement face au Covid-19 sera présentée le 16 décembre devant l'Assemblée nationale, le 17 devant le Sénat, en lieu et place d'un débat sur la politique migratoire qui est reporté, a-t-on appris lundi de source gouvernementale.

Le Premier ministre Jean Castex s'était engagé jeudi dernier "à ce que toute la transparence, toute la pédagogie soient faites sur les décisions que nous prendrons" sur le vaccin, via ce débat. Selon lui, la "transparence" est un "impératif" face aux "réticences, voire parfois les craintes exprimées", en vue de cette campagne vaccinale devant démarrer en janvier.

14h43

L'Allemagne est loin du "renversement de tendance espéré" dans le rythme des nouvelles contaminations au Covid-19, a averti le gouvernement d'Angela Merkel, appelant les régions à durcir, si nécessaire, leurs restrictions à l'approche des fêtes. Le chiffre des nouvelles infections "ne diminue pas aussi fortement que nous l'espérions" et il augmente même à nouveau par endroits, s'est alarmé le porte-parole du gouvernement Steffen Seibert, soulignant que l'Allemagne est "loin du renversement de tendance espéré".

13h04

"Un marathon" plutôt qu'un sprint: le Royaume-Uni se prépare à lancer mardi une campagne de vaccination "historique" contre le nouveau coronavirus, la première dans un pays occidental. Pays le plus durement touché en Europe par la pandémie avec plus de 61.000 morts, le Royaume-Uni est le premier dans le monde à avoir autorisé le déploiement du vaccin développé par Pfizer et BioNTech.

La Russie a commencé à administrer durant le week-end son propre vaccin, Spoutnik V. Si la célérité britannique à approuver le vaccin a été critiquée par certains scientifiques, la campagne à venir s'annonce cruciale pour le gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson. Sa gestion de la pandémie a été très critiquée et il fait face à une colère croissante concernant les restrictions imposées dans une grande partie du pays, avec un coût économique et social énorme. Pour le ministre de la Santé Matt Hancock, qui a désigné le premier jour de la campagne de vaccination comme le "V day", jour de la victoire, "la semaine qui vient est un moment historique".

L'hôpital universitaire de Croydon, au sud de Londres, est l'un des 50 "hubs" hospitaliers mis en place en Angleterre qui ont commencé à recevoir durant le week-end les premières des 800.000 doses initiales de vaccin provenant de l'usine belge de Puurs. Selon le ministère de la Santé, 1.000 centres de vaccination seront également organisés.

12h06

L'Indonésie a reçu une première livraison de 1,2 million de doses du vaccin contre le Covid-19 fabriqué par le groupe chinois Sinovac, ont annoncé les autorités indonésiennes alors que l'archipel d'Asie du Sud-Est peine à maîtriser la propagation du virus.

Les doses de vaccins sont arrivées dimanche soir à l'aéroport de Jakarta à bord d'un vol venant de Pékin, et une livraison de 1,8 million de doses supplémentaires est attendue le mois prochain. Si les régulateurs chinois et indonésiens n'ont pas encore approuvé de vaccin pour une campagne de masse, certains ont été autorisés en cas d'urgence.

11h44

Le Covid-19 ayant eu raison des cérémonies en grande pompe à Stockholm et Oslo, les lauréats des prix Nobel 2020 reçoivent leurs récompenses à partir de lundi dans leurs pays de résidence, la Française Emmanuelle Charpentier ouvrant la semaine à Berlin.

Malgré la pandémie, les lauréats des six prix (paix à Oslo, littérature, médecine, physique, chimie et économie à Stockholm) ont pu être désignés en octobre. Mais les fastueuses cérémonies de remise des récompenses, le 10 décembre, ont été transformées en évènements en ligne, sans présence des primés dans les deux capitales nordiques.

11h40

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse (Libres!), a demandé lundi aux Franciliens de se faire tester "massivement" après les fêtes de fin d'année pour "éviter à tout prix une troisième vague" de Covid-19.

"On aura besoin que tous les Franciliens aillent se faire tester au lendemain des fêtes parce qu'ils auront vu leurs proches", a mis en garde sur France Inter Mme Pécresse.

10h52

La prime de Noël, d'un montant inchangé depuis 11 ans, sera versée les 15 et 16 décembre à "2,5 millions de ménages aux revenus modestes", a annoncé lundi le ministère des Solidarités.

Mise en place par le gouvernement de Lionel Jospin en 1998, cette aide est accordée aux bénéficiaires de certains minima sociaux, comme le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation équivalent retraite (AER), a précisé le ministère dans un communiqué. Ce "coup de pouce pour les ménages les plus fragiles avant les fêtes de fin d'année" sera versé le 15 décembre pour les bénéficiaires du RSA et le 16 décembre pour les autres bénéficiaires.

Il "traduit l'engagement du gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des foyers aux revenus modestes, a fortiori dans le contexte de crise sanitaire et social induit par l'épidémie de Covid-19", a souligné le ministère.

09h10

Les Etats-Unis continuent d'enregistrer un nombre très élevé de contaminations quotidiennes au coronavirus, dans l'attente des premières vaccinations de masse, déjà lancées en Russie et prévues à partir de mardi au Royaume-Uni.

Les Etats-Unis, pays le plus lourdement touché par l'épidémie (plus de 282.000 morts), a enregistré pour la journée de dimanche quelque 181.000 nouveaux cas et 1.110 décès liés au coronavirus, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins.

Depuis deux semaines, le nombre quotidien de décès aux Etats-Unis était régulièrement supérieur à 2.000, comme au pic de la première vague du printemps, et avait dépassé depuis cinq jours les 2.500 morts quotidiens, du jamais vu. Le président américain Donald Trump, qui avait été lui-même atteint par le Covid-19, a annoncé que son avocat personnel Rudy Giuliani était positif au Covid-19.