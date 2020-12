DIRECT - Coronavirus : Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump, positif au Covid-19

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces.

12h06

L'Indonésie a reçu une première livraison de 1,2 million de doses du vaccin contre le Covid-19 fabriqué par le groupe chinois Sinovac, ont annoncé les autorités indonésiennes alors que l'archipel d'Asie du Sud-Est peine à maîtriser la propagation du virus.

Les doses de vaccins sont arrivées dimanche soir à l'aéroport de Jakarta à bord d'un vol venant de Pékin, et une livraison de 1,8 million de doses supplémentaires est attendue le mois prochain. Si les régulateurs chinois et indonésiens n'ont pas encore approuvé de vaccin pour une campagne de masse, certains ont été autorisés en cas d'urgence.

11h44

Le Covid-19 ayant eu raison des cérémonies en grande pompe à Stockholm et Oslo, les lauréats des prix Nobel 2020 reçoivent leurs récompenses à partir de lundi dans leurs pays de résidence, la Française Emmanuelle Charpentier ouvrant la semaine à Berlin.

Malgré la pandémie, les lauréats des six prix (paix à Oslo, littérature, médecine, physique, chimie et économie à Stockholm) ont pu être désignés en octobre. Mais les fastueuses cérémonies de remise des récompenses, le 10 décembre, ont été transformées en évènements en ligne, sans présence des primés dans les deux capitales nordiques.

11h40

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse (Libres!), a demandé lundi aux Franciliens de se faire tester "massivement" après les fêtes de fin d'année pour "éviter à tout prix une troisième vague" de Covid-19.

"On aura besoin que tous les Franciliens aillent se faire tester au lendemain des fêtes parce qu'ils auront vu leurs proches", a mis en garde sur France Inter Mme Pécresse.

10h52

La prime de Noël, d'un montant inchangé depuis 11 ans, sera versée les 15 et 16 décembre à "2,5 millions de ménages aux revenus modestes", a annoncé lundi le ministère des Solidarités.

Mise en place par le gouvernement de Lionel Jospin en 1998, cette aide est accordée aux bénéficiaires de certains minima sociaux, comme le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation équivalent retraite (AER), a précisé le ministère dans un communiqué. Ce "coup de pouce pour les ménages les plus fragiles avant les fêtes de fin d'année" sera versé le 15 décembre pour les bénéficiaires du RSA et le 16 décembre pour les autres bénéficiaires.

Il "traduit l'engagement du gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des foyers aux revenus modestes, a fortiori dans le contexte de crise sanitaire et social induit par l'épidémie de Covid-19", a souligné le ministère.

09h10

Les Etats-Unis continuent d'enregistrer un nombre très élevé de contaminations quotidiennes au coronavirus, dans l'attente des premières vaccinations de masse, déjà lancées en Russie et prévues à partir de mardi au Royaume-Uni.

Les Etats-Unis, pays le plus lourdement touché par l'épidémie (plus de 282.000 morts), a enregistré pour la journée de dimanche quelque 181.000 nouveaux cas et 1.110 décès liés au coronavirus, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins.

Depuis deux semaines, le nombre quotidien de décès aux Etats-Unis était régulièrement supérieur à 2.000, comme au pic de la première vague du printemps, et avait dépassé depuis cinq jours les 2.500 morts quotidiens, du jamais vu. Le président américain Donald Trump, qui avait été lui-même atteint par le Covid-19, a annoncé que son avocat personnel Rudy Giuliani était positif au Covid-19.