Elle mange des sushis périmés et souffre d'hallucinations durant des mois

Une femme âgée de 34 ans a souffert d’hallucinations, d’incontinence et d’insomnie pendant des mois, après avoir mangé des sushis périmés, achetés dans une station-service.

«Le poisson état un peu aigre, alors pour masquer un peu le goût, elle a rajouté de la sauce soja», a raconté le professeur Chubby Emu sur sa chaîne Youtube. Quelques semaines plus tard, la mère de famille a commencé à faire des nuits blanches, qui la rendaient anxieuse, et à avoir des crampes d’estomac.

Pour soulager ses maux, elle a essayé les huiles essentielles et la mélatonine, mais son état de santé s'est aggravé. Outre ces douleurs physiques, elle s'urinait dessus certaines nuits et a également été victime d’hallucinations. Elle voyait notamment des insectes se balader sur les murs et s'agiter sous sa peau.

La trentenaire a donc décidé d’aller consulter des spécialistes et a enchaîné les tests sanguins. Pensant que ces troubles étaient liés au stress et au manque de sommeil, elle a ensuite suivi une thérapie cognitive et comportementale. Mais les crises ont continué. A tel point qu'elle a été transportée à l’hôpital à deux reprises.

des milliers d'œufs de ténia dans ses selles

Des mois plus tard, les médecins ont enfin découvert de quoi elle souffrait réellement. En analysant ses selles, ils ont retrouvé des milliers d'œufs de ténia. Plus précisément, il s’agissait d’un ténia du poisson. Appelée scientifiquement diphyllobothrium latum, cette espèce peut atteindre 9 mètres de long.

Ces parasites sont reconnus pour absorber la vitamine B12, qui joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Une carence de ce type chez l’homme peut engendrer des troubles du sommeil, ainsi que des hallucinations. La patiente a reçu une dose unique de praziquantel, un médicament de référence pour soigner ce type d'infection, et s'est parfaitement rétablie.