L'un des co-dirigeants de Zalando quitte son poste pour donner la priorité à la carrière de son épouse

Après une décennie en tant que co-dirigeant du géant allemand du commerce en ligne Zalando, Rubin Ritter a annoncé, dimanche 6 décembre, son intention de démissionner en 2021. Il explique s'être mis d'accord avec son épouse sur le fait que les «ambitions professionnelles» de cette dernière «devraient être prioritaires dans les prochaines années».

Son contrat avec Zalando lui permet pourtant de conserver son poste jusqu'en novembre 2023, mais Rubin Ritter veut «donner une nouvelle direction à sa vie» et «consacrer plus de temps à [sa] famille grandissante». Sa démission prendra donc effet lors de l'assemblée générale du groupe, l'année prochaine.

Co-CEO Rubin Ritter today informed the company of his intention to step down at next AGM in 2021. Read the full story here #Zalando #ZALhttps://t.co/RqIniGyW7W

