Attentats de Christchurch : un rapport souligne le rôle de Youtube dans la radicalisation du terroriste

Chargée d'enquêter sur les attentats de Christchurch, qui ont fait 51 morts dans deux mosquées de cette ville de Nouvelle-Zélande le 15 mars 2019, une commission a rendu un rapport de 800 pages. Parmi toutes ces données, une notamment a fait réagir Jacinda Ardern, la Première ministre néozélandaise : le terroriste s'est radicalisé sur Youtube.

Brenton Tarrant, le suprémaciste blanc auteur de ces attaques, a en effet indiqué qu'il n'était pas «un commentateur fréquent sur les sites d'extrême droite». Des déclarations confirmées par les «éléments de preuve» rassemblés par les enquêteurs, qui «montrent une utilisation plus importante de Youtube», par rapport à des «forums de discussion d'extrême-droite comme 4chan et 8chan».

VIDEO: 'We can and must do better' -- Prime Minister Jacinda Ardern welcomes the Royal Commission of Inquiry report on last year's Christchurch mosques attacks, saying it gives answers New Zealand sought and says her government is committed to doing more to keep the country safe pic.twitter.com/0y9KRrU3jm

— AFP News Agency (@AFP) December 8, 2020