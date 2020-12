Coronavirus : William Shakespeare vacciné contre la Covid-19

L'information a de quoi interpeller. Parmi les premières personnes à s'être fait vacciner contre le coronavirus avec le vaccin de Pfizer au Royaume-Uni, on trouve un certain... William Shakespeare.

Cet homonyme du célèbre dramaturge anglais, âgé de 81 ans, s'est rendu ce mardi matin à l'hôpital universitaire de Coventry, pour recevoir l'injection. Un hôpital lui-même situé à une trentaine de kilomètres seulement du lieu de naissance de l'auteur de Hamlet, Stratsford-Upon-Avon.

L'information a bien évidemment inspiré les internautes. Certains se sont montrés étonnés que William Shakespeare ait l'air aussi en forme après autant de siècles.

Still looking good after all of these centuries.

