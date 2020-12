Election américaine : Donald Trump sur le point d'épuiser ses recours

Qu'il concède ou non sa défaite, le futur de Donald Trump à la Maison Blanche s'assombrit encore un peu plus. En effet, après ce 8 décembre, il ne lui sera plus possible de contester les résultats certifiés par les différents Etats.

En effet, comme nous l'expliquait le professeur de droit public et spécialiste du droit constitutionnel américain Julien Boudon en octobre dernier, cette date est d'une importance capitale. Car la loi fixe une limite aux contestations électorales lors d'une présidentielle. Elles doivent toutes être réglées 6 jours avant le vote du collège électoral, qui a lieu le 14 décembre cette année.

Géorgie, Pennsylvanie, Michigan, Arizona... Tous les Etats clés tombés dans l'escarcelle de Joe Biden lui seront donc définitivement acquis. Les grands électeurs seront nommés, et pourront voter pour confirmer la victoire du démocrate.

À noter que cette loi ne protège que les résultats des Etats ayant certifié leurs résultats avant le 8 décembre. À l'heure actuelle, une poignée d'entre eux ne l'ont pas encore fait, comme Hawaï ou le New Jersey. Cependant, ces Etats ne pourront pas renverser le résultat de l'élection, ils n'étaient donc pas pressés de valider le scrutin.

Des tribunaux efficaces

Cette date limite de deux mois pourrait sembler courte, quand l'on sait que les procès peuvent dans certains cas durer des années aux Etats-Unis. Cependant, lorsqu'il s'agit de questions électorales, la donne est différente. Adav Noti, directeur senior de Campaign Legal Center, une organisation apolitique promouvant le droit de vote, a expliqué à Fox6 Milwaukee que «même les tribunaux qui prennent généralement beaucoup de temps pour gérer les dossiers peuvent s'occuper des cas d'élections en quelques jours».

Si à l'heure actuelle rien n'a permis l'entrée en jeu de la Cour suprême, il faut par exemple rappeler qu'elle était intervenue dans l'élection de 2000 le 9 décembre, et qu'elle avait rendu son avis 3 jours plus tard.

Dans ce contexte, il y a donc fort à parier qu'un collège électoral favorable à Joe Biden soit réuni le 14 décembre, et que son vote, dépouillé au Sénat le 6 janvier prochain, valide sa victoire en tant que 46ème président des Etats-Unis. Si Donald Trump tient sa promesse, il acceptera alors de quitter la Maison Blanche.