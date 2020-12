Joe Biden nomme Lloyd Austin au Pentagone, le premier Noir américain à ce poste

Une nouvelle qui divise. Le général Lloyd Austin a été nommé par le président élu Joe Biden à la tête du Pentagone ce 8 décembre. Vétéran de la guerre en Irak et en Afghanistan, il avait été en charge du commandement central de l'armée américaine sous Barack Obama, et deviendrait le premier secrétaire à la Défense Noir américain.

Cependant, si personne ne semble questionner les capacités et les qualités intrinsèques de Lloyd Austin, son profil n'est pas parfait. En effet, le général a pris sa retraite en 2016, et s'est reconverti dans le privé. Il siège notamment au conseil d'administration du géant de l'aérospatiale et de la défense Raytheon Technologies. Or, il est de coutume de ne pas nommer des anciens militaires si fraîchement retraités.

La loi américaine stipule en effet qu'une période de sept ans doit être observée entre les deux carrières. Elle peut cependant être contournée grâce à une dispense. Jim Mattis, en 2016, en avait par exemple obtenu une pour accéder, lui aussi, au poste de secrétaire à la Défense.

La diversité mise en avant

L'élu conservateur du Michigan Justin Amash a notamment critiqué le choix sur Twitter : «Il ne devrait pas être envisagé pour la même raison que le secrétaire Mattis n'aurait pas dû l'être. La loi interdit les retraités récents de l'armée de servir dans le public. Joe Biden deviendrait le deuxième président de suite à violer cette norme».

Si cette décision est donc critiquée, et qu'elle causera des débats animés lors de la validation au Sénat, Joe Biden tient une promesse réalisée pendant sa campagne, celle de nommer plus de Noirs américains à des postes clés de son administration. À l'heure actuelle, quatre noms ont été désignés au sein de son cabinet. On y retrouve une femme (Janet Yellen) et trois hommes, dont deux Hispaniques (Xavier Becerra et Alejandro Mayorkas). Reste à savoir si cette diversité fera oublier les premières critiques concernant le choix de Lloyd Austin.