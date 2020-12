Perdu dans la forêt depuis 10 jours, un chien est sauvé par un drone

Quand la technologie vole au secours d'une jeune chienne. L'animal, qui s'était perdu en forêt aux Etats-Unis, a finalement été retrouvé grâce à un drone qui a pu le repérer depuis le ciel.

L'histoire aurait pu mal finir, si Brian James, un guide de randonnée et pilote de drone, n'était pas tombé par hasard sur l'affiche de Meadow, une golden retriever âgée d'un an, perdue dans une forêt de l'Etat de New York. Pure coïncidence, Brian venait de retrouver son propre chien perdu grâce à son drone. Emu par les maîtres de Meadow, Gary et Debbie Morgan, a décidé d'utiliser la même technique.

«Je savais que je devais essayer, même si les chances de la retrouver étaient faibles [...] Tous les habitants étaient partis à sa recherche, et plus les jours passaient, plus l'espoir de la retrouver s'amenuisait. La température ne cessait de chuter et que la saison de la chasse allait commencer [...] Je me suis dit qu'il fallait aller vite avant que la neige commence à tomber», a ainsi témoigné Brian sur son compte Instagram :

Sans attendre, il a donc envoyé son engin volant au-dessus de la zone où Meadow avait été aperçue pour la dernière fois. «Je n'avais jamais été missionné pour rechercher quelqu'un depuis les airs et je n'étais d'ailleurs jamais venu dans la région», a-t-il expliqué.

Grâce à la vidéo embarquée dans son drone, il a repéré un petit point blanc parmi les arbres, espérant qu'il s'agissait bien de Meadow. Puis, Brian a mis à profit son expérience de guide de montagne pour se rendre à pied jusque dans la zone en question.

«A ce moment, je savais qu'elle allait rentrer à la maison»

Là, il a recontré une nouvelle difficulté : faire en sorte que la chienne vienne avec lui. «Elle était vivante [...] mais très peureuse, à tel point que ses maîtres avaient peur que personne ne puisse l'approcher», raconte-t-il. Après de longues minutes à parler d'une voix douce pour la rassurer, Brian a enfin pu l'approcher et la prendre dans ses bras. «A ce moment, je savais qu'elle allait rentrer à la maison».

Et pour être certain qu'elle ne s'enfuit pas, il n'a pas lâché Meadow d'une semelle, portant même cette chienne de 36 kilos jusqu'à sa voiture. «Elle était fatiguée et assez sale, mais elle était en parfaite santé dans l'ensemble», a-t-il remarqué. Comme il n'y avait aucun réseau, Brian a encore dû conduire jusqu'à ce que son téléphone puisse capter à nouveau, avant d'annoncer la bonne nouvelle à Gary et Debbie, qui n'ont pu contenir leur joie.