Plastique : Coca-Cola, Pepsi et Nestlé désignées entreprises les plus polluantes pour la 3e année consécutive

Coca-Cola, Pepsi et Nestlé ont une nouvelle fois été les entreprises les plus polluantes au plastique en 2020. C'est la troisième année consécutive pour ce trio.

Et d'après Break Free From Plastic, qui partage son étude annuelle sur le sujet ce 7 décembre, Coca-Cola est même plus néfaste pour l'environnement que les deux autres entreprises du podium réunies.

Le mouvement à l'origine du classement a analysé des bouteilles et bouts de plastique trouvés dans les rivières, parcs et autres sites naturels de 55 pays grâce à 15.000 bénévoles.

Parmi les 346.494 morceaux de plastiques ramassés, les marques de Coca-Cola ont été retrouvées sur 13.834 d'entre eux, contre 8.633 pour Nestlé et 5.155 pour Pepsi.

«Les entreprises les plus polluantes au monde assurent travailler dur pour résoudre la pollution au plastique, mais au lieu de cela, ils continuent à utiliser des emballages plastiques à usage unique», souligne pour le Guardian Emma Priestland, coordinatrice de campagne pour Break Free From Plastic.

Comme le rappelle le quotidien britannique, Coca-Cola a d'ailleurs été largement critiqué cette année lorsque l'entreprise a assuré qu'elle conserverait les bouteilles en plastique, car celles-ci étaient «plus pratiques» pour les consommateurs.

Le géant du soda a cependant fait la promesse d'utiliser au moins 50% de plastique recyclable dans ses emballages d'ici à 2030. Un geste que beaucoup d'ONG et défenseurs de l'environnement trouvent insuffisant.