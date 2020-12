Coronavirus : à Los Angeles, les Latino-Américains sont deux fois plus touchés que les habitants blancs

Le Covid-19 ne choisit pas ses victimes et pourtant il est source d'inégalités. C'est le cas en Californie (Etats-Unis) et notamment dans le comté de Los Angeles. Des statistiques officielles récentes montrent que les habitants d'origine latino-américaine sont en moyenne deux fois plus nombreux à contracter la maladie qu'au sein de la population blanche.

Selon les données du comté, à la mi-novembre le taux de contamination quotidien était de 274 cas pour 100.000 chez les Latino-américains contre 125 cas pour 100.000 du côté des habitants blancs. Le tout en prenant en compte les catégories d'âge pour que la comparaison reste pertinente.

Ces chiffres ont de quoi inquiéter les autorités locales, sachant que, depuis quelques semaines, la Californie enregistre de nouveaux records de contaminations presque chaque jour. D'autant plus que, sur les dix millions d'habitants du comté de Los Angeles, 48% sont recensés comme étant d'origine latino-américaine.

Comment expliquer que certains groupes ethniques soient plus touchés par le coronavirus que d'autres ? Les experts avancent que les membres de la communauté latino-américaine sont nombreux à occuper des emplois dits essentiels, qui ne peuvent pas être réalisés en télétravail et les placent au contact du public. D'autre part, certaines familles résident dans des quartiers ou des logements densément peuplés. Au quotidien, ils sont donc davantage exposés.

«Il est très net et très inquiétant que certains groupes payent encore une fois un prix plus élevé que les autres», déplore le Dr. Barbara Ferrer, directrice de la santé publique du comté de Los Angeles. Elle signale que les populations noire et asiatique de la mégalopole californienne sont également concernées, dans une moindre mesure.

A la fin du mois de novembre, le taux de mortalité lié au Covid-19 atteignait 3 morts pour 100.000 Latino-Américains, 1,7 dans la communauté noire, 1,2 chez les habitants d'origine asiatique et 0,91 pour les résidents blancs. Pour Barbara Ferrer, il est évident que ces inégalités sont liées au niveau de vie des Californiens. Les statistiques sanitaires le montrent : «La mortalité dans les quartiers ayant les taux de pauvreté les plus élevés est environ trois fois supérieure».