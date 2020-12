DIRECT - Coronavirus : 14.595 nouveaux cas et 296 décès recensés ces dernières 24H

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces. La 3e phase du déconfinement, fixée au 15 décembre, est menacée par un nombre de cas qui ne baisse pas.

21h19

L'Organisation mondiale du commerce a reçureçu une pétition signée par 900.000 personnes demandant un accès universel à des vaccins abordables contre le Covid-19, libérés des brevets. Cette pétition virtuelle, lancée par l'ONG Avaaz, a été présentée avant la réunion du Conseil sur la propriété intellectuelle (TRIPS) prévue jeudi. Elle est adressée à tous les gouvernements, les membres de l'OMC et les groupes pharmaceutiques.

21h01

Des documents liés au vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech ont été piratés lors d'une cyberattaque contre l'Agence européenne du médicament (EMA), a annoncé Pfizer. "Il est important de noter que ni le système de BioNTech ni celui de Pfizer n'ont été violés en lien avec cet incident et nous n'avons pas connaissance de données personnelles qui auraient été piratées", a-t-il dit dans un communiqué.

20h41

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé que son pays allait commencer à administrer les vaccins contre le Covid-19 le 27 décembre, après avoir reçu un premier lot du géant pharmaceutique américain Pfizer.

20h10

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, 14.595 nouveaux cas et 296 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.

Coronavirus en France : le bilan de ce mercredi 9 décembre https://t.co/AHUrouYurb — CNEWS (@CNEWS) December 9, 2020

19h22

L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent par le coronavirus, fait désormais face à une "deuxième vague", a annoncé le ministre de la Santé dans un communiqué. "Ce soir, nous vous annonçons que l'Afrique du Sud fait l'expérience d'une deuxième vague", a déclaré Zweli Mkhize, car le pays recueille désormais des chiffres "correspondant aux critères".

19h19

Le ministre américain de la Défense et les plus hauts gradés de l'armée américaine devraient être vaccinés contre le Covid-19 dès la semaine prochaine, ont annoncé des responsables du Pentagone chargés de la distribution du vaccin. "Le ministère américain de la Défense s'attend à recevoir près de 44.000 doses du vaccin de Pfizer dès la semaine prochaine pour usage immédiat", a déclaré Thomas McCaffery, ministre-adjoint chargé des questions de santé, au cours d'une conférence de presse.

19h16

La ministre du Travail Élisabeth Borne a annoncé le maintien des conditions actuelles d'indemnisation du chômage partiel jusqu'à fin janvier, ainsi que la suppression temporaire des délais de carence pour les malades du Covid dans le privé. Pour les secteurs protégés, les plus touchés par la crise, la prise en charge du chômage partiel à 100% sera prolongée "jusqu'à fin janvier, moi je souhaite qu'on aille jusqu'à fin février", et "pour les autres qui sont à 15% de reste à charge, on prolongera ce taux au cours du mois de janvier", a-t-elle indiqué.

17h13

Le Canada a annoncé avoir approuvé le vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech, devenant ainsi le troisième pays après le Royaume-Uni et Bahreïn à donner son feu vert. "Les Canadiens peuvent avoir l'assurance que le processus d'examen a été rigoureux et que nous avons mis en place des systèmes de contrôle efficaces", indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

15h54

Les hommes contaminés par le Sars-CoV-2 ont trois fois plus de risques que les femmes d'être admis en soins intensifs, et également plus de risques d'en mourir, selon une étude qui met en cause les différences biologiques entre les deux sexes. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les experts ont noté un nombre plus important de cas graves chez les hommes. Pour obtenir des informations plus précises, les auteurs de cette étude publiée mercredi dans Nature Communications ont analysé les données issues de 46 pays et de 44 Etats des Etats-Unis du 1er janvier au 1er juin, soit 3,1 millions de cas confirmés de Covid-19.

12h28

Les autorités sanitaires britanniques ont déconseillé mercredi d'inoculer le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le nouveau coronavirus aux personnes ayant eu dans le passé d'"importantes réactions allergiques", deux personnes ayant mal réagi aux premières injections.

Le Royaume-Uni a été le premier pays à autoriser ce vaccin et a commencé mardi une campagne massive de vaccination, dirigée pour l'instant vers les soignants et les personnes âgées. "Deux personnes ayant connu des réactions allergiques importantes ont mal réagi", a indiqué Stephen Powis, directeur médical du service national de santé (NHS) pour l'Angleterre. "Les deux se remettent bien".

11h13

Les trois derniers élevages français de visons sont "aujourd'hui indemnes" de la maladie Covid-19, détectée en novembre dans une quatrième exploitation où les bêtes à fourrure ont été abattues, a annoncé mercredi le gouvernement.

"Un élevage de visons a été entièrement dépeuplé et les trois autres sont aujourd'hui indemnes de SARS-CoV-2", le virus qui cause le Covid-19, indiquent dans un communiqué les ministères de l'Agriculture, de la Santé et de la Transition écologique.

10h06

Angela Merkel a appelé mercredi à de nouvelles restrictions jusqu'à la mi-janvier dans l'ensemble de l'Allemagne, où les mesures existantes se révèlent insuffisantes pour maîtriser le nombre de cas de Covid-19.

"Le nombre de contacts" entre personnes "est trop élevé, la réduction du nombre de contacts est insuffisante", a déclaré la chancelière devant la chambre des députés, en évoquant la fermeture des magasins et des écoles notamment.

09h21

Israël a reçu mercredi matin ses premiers vaccins anti-Covid du géant pharmaceutique américain Pfizer, le chef de gouvernement, Benjamin Netanyahu, affirmant vouloir être le "premier" au pays à se faire vacciner, afin de donner "l'exemple".

Ces premiers vaccins sont arrivés en grande pompe sur un vol cargo de la compagnie DHL à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, accueilli par un Benjamin Netanyahu tout sourire. "C'est un jour de célébration pour Israël! J'ai l'intention d'être le premier à me faire vacciner en Israël, afin de donner l'exemple au reste de la population", a-t-il déclaré sur place. Et d'ajouter : "la fin (de la pandémie) est en vue".