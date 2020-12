DIRECT - Coronavirus : les hommes ont trois fois plus de risques que les femmes d'être admis en soins intensifs

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces. La 3e phase du déconfinement, fixée au 15 décembre, est menacée par un nombre de cas qui ne baisse pas.

15h54

Les hommes contaminés par le Sars-CoV-2 ont trois fois plus de risques que les femmes d'être admis en soins intensifs, et également plus de risques d'en mourir, selon une étude qui met en cause les différences biologiques entre les deux sexes. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les experts ont noté un nombre plus important de cas graves chez les hommes. Pour obtenir des informations plus précises, les auteurs de cette étude publiée mercredi dans Nature Communications ont analysé les données issues de 46 pays et de 44 Etats des Etats-Unis du 1er janvier au 1er juin, soit 3,1 millions de cas confirmés de Covid-19.

12h28

Les autorités sanitaires britanniques ont déconseillé mercredi d'inoculer le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le nouveau coronavirus aux personnes ayant eu dans le passé d'"importantes réactions allergiques", deux personnes ayant mal réagi aux premières injections.

Le Royaume-Uni a été le premier pays à autoriser ce vaccin et a commencé mardi une campagne massive de vaccination, dirigée pour l'instant vers les soignants et les personnes âgées. "Deux personnes ayant connu des réactions allergiques importantes ont mal réagi", a indiqué Stephen Powis, directeur médical du service national de santé (NHS) pour l'Angleterre. "Les deux se remettent bien".

11h13

Les trois derniers élevages français de visons sont "aujourd'hui indemnes" de la maladie Covid-19, détectée en novembre dans une quatrième exploitation où les bêtes à fourrure ont été abattues, a annoncé mercredi le gouvernement.

"Un élevage de visons a été entièrement dépeuplé et les trois autres sont aujourd'hui indemnes de SARS-CoV-2", le virus qui cause le Covid-19, indiquent dans un communiqué les ministères de l'Agriculture, de la Santé et de la Transition écologique.

10h06

Angela Merkel a appelé mercredi à de nouvelles restrictions jusqu'à la mi-janvier dans l'ensemble de l'Allemagne, où les mesures existantes se révèlent insuffisantes pour maîtriser le nombre de cas de Covid-19.

"Le nombre de contacts" entre personnes "est trop élevé, la réduction du nombre de contacts est insuffisante", a déclaré la chancelière devant la chambre des députés, en évoquant la fermeture des magasins et des écoles notamment.

09h21

Israël a reçu mercredi matin ses premiers vaccins anti-Covid du géant pharmaceutique américain Pfizer, le chef de gouvernement, Benjamin Netanyahu, affirmant vouloir être le "premier" au pays à se faire vacciner, afin de donner "l'exemple".

Ces premiers vaccins sont arrivés en grande pompe sur un vol cargo de la compagnie DHL à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, accueilli par un Benjamin Netanyahu tout sourire. "C'est un jour de célébration pour Israël! J'ai l'intention d'être le premier à me faire vacciner en Israël, afin de donner l'exemple au reste de la population", a-t-il déclaré sur place. Et d'ajouter : "la fin (de la pandémie) est en vue".