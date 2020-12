Election américaine : le fils de Joe Biden visé par une enquête sur sa situation fiscale

Hunter Biden, fils du président élu Joe Biden, a annoncé ce mercredi faire l'objet d'une enquête fédérale dans le Delaware sur sa situation fiscale.

«Je prends cela très au sérieux et j'ai confiance dans le fait qu'un examen professionnel et objectif montrera que j'ai géré mes affaires de façon légale et appropriée, y compris avec l'aide de conseillers fiscaux professionnels», a-t-il affirmé dans un communiqué.

De son côté, l'équipe de transition de Joe Biden a souligné que le président élu «est extrêmement fier de son fils, qui a dû faire face à de terribles défis, notamment les viles attaques personnelles des derniers mois, pour en sortir finalement renforcé».

L'enquête des autorités fédérales a commencé en 2018 mais avait été mise en pause ces derniers mois afin de ne pas entraver l'élection américaine, indique CNN. Selon la chaîne américaine, l'enquête se concentre particulièrement sur les relations commerciales entre Hunter Biden et ses associés et la Chine.

Cible des attaques de Trump pendant la campagne

Lors de la campagne présidentielle, Hunter Biden a été la cible du camp républicain, qui cherchait à destabilisait Joe Biden. Donald Trump notamment avait accusé la famille Biden d'être une «entreprise criminelle», pointant notamment les affaires de Hunter en Ukraine et en Chine à l'époque où son père était alors vice-président de Barack Obama, entre 2009 et 2017.

Donald Trump a accusé Joe Biden d'avoir obtenu le limogeage d'un procureur ukrainien pour protéger une entreprise gazière, Burisma, de poursuites pour corruption, car son fils siégeait au conseil d'administration du groupe.