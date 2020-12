Mode : quand les tenues anti-covid s'invitent à la fashion week chinoise

Un look dans l’air du temps. Ce samedi 5 décembre, à la Fashion Week de Dandong, dans le nord-est de la Chine, les tenues chics des grands créateurs ont été remplacées par des combinaisons intégrales de protection contre le Covid-19.

Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, relayées par South China Morning Post, les mannequins ont en effet défilé vêtus de blouses médicales, avec des lunettes et des visières en plastique sur le visage.

Mais que les fans de mode se rassurent, il ne s'agit pas de la nouvelle collection automne-hiver. Les fabricants chinois ont profité de cet évènement pour dévoiler les dernières nouveautés en matière d'équipement de protection individuelle.

«On a amélioré les matières et les fibres», a expliqué le producteur Yu Wenfu. «Ces nouvelles combinaisons sont plus épaisses, mais leur degré de perméabilité et de confort est plus élevé que celui des anciennes», a-t-il souligné, précisant que les médecins et les infirmières qui les porteront «transpireront moins».

Sur le podium, des vêtements destinés aux pompiers ainsi qu'aux agents d’entretien ont également été présentés. D'après le média, en 2020, les combinaisons de protection exportées par la Chine se chiffreront «à plus de 70 milliards de dollars».