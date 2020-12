Quatre lions du zoo de Barcelone guéris du Covid-19

Le zoo de Barcelone tient à rassurer son public : Zala, Nima, Run Run et Kiumbe se portent déjà mieux. Ces quatre lions de l'établissement, trois femelles et un mâle, avaient été testés positifs au coronavirus au mois de novembre, mais un traitement anti-inflammatoire et un suivi étroit leur ont permis de se rétablir.

Le diagnostic a pu être posé après que les soigneurs ont remarqué des «symptômes respiratoires légers» chez ces quatre animaux. Pour leur apporter les meilleurs soins possibles, le zoo de Barcelone est immédiatement entré en contact avec des «experts internationaux».

La direction a notamment bénéficié des conseils du service vétérinaire du zoo du Bronx, à New York. Dans un communiqué, l'équipe de Barcelone explique qu'il était «le seul à avoir documenté des cas d'infections au Sars-CoV-2 sur des félins». En effet, au début du mois d'avril, un tigre du parc new-yorkais avait lui aussi contracté le Covid-19, vraisemblablement au contact d'un gardien asymptomatique.

D'autres cas d'animaux contaminés ont été documentés depuis le début de la pandémie. Pour l'heure, le vison est le seul animal pour lequel la possible transmission du virus à l'homme est considérée comme une menace. C'est pour cette raison que des élevages entiers de ce petit mammifère ont été abattus, notamment au Danemark.

Par précaution, les employés du zoo de Barcelone ont tout de même pris des mesures spécifiques pour soigner les lions infectés. Ils étaient introduits dans l'enclos par baudrier, portaient des chaussons et des masques FFP3 et étaient protégés par des plaques de plexiglas. «Au bout de 15 jours», tous les symptômes avaient disparus ou presque. Les reines et roi de la jungle ne déplorent plus qu'une légère toux et quelques éternuements.