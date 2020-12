Australie : les sublimes images de la reproduction des coraux

Des images sublimes. En Australie, la Grande barrière de corail a entamé sa reproduction. Le week-end dernier, dans la partie nord du plus important écosystème sous-marin du monde, les coraux ont déplacé des milliards d'œufs et de spermatozoïdes dans l'océan pour reproduire leur espèce.

Souvent qualifié de gigantesque «feu d’artifice sous-marin», ce phénomène naturel, qui a lieu seulement quelques nuits par an, a été immortalisé par des plongeurs.

Cet évènement intervient généralement deux à six jours après la pleine lune, et si la température de l'eau était supérieure à 27 °C un mois plus tôt.

Il se produit la nuit lorsque les mangeurs de plancton dorment, donnant ainsi aux faisceaux d'ovules et de spermatozoïdes une plus grande chance de fécondation et de survie.

trois épisodes de blanchiment en cinq ans

La reproduction des coraux est très importante pour le processus de restauration des récifs, menacés par le changement climatique.

Après trois épisodes de blanchiment du corail en cinq ans, phénomène de dépérissement qui se traduit par une décoloration, «la pression est plus forte que jamais», a déclaré Wachenfeld, scientifique en chef du Parc marin de La Grande Barrière (GBRMPA).

Toutefois, le spécialiste reste optimiste. «Année après année, cela montre que malgré les pressions exercées sur le récif par le changement climatique, il y a encore de l'espoir pour l'avenir. Mais nous devons agir maintenant. Nous avons besoin des meilleures mesures mondiales possibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre», a-t-il poursuivi.

une fécondation interne et externe

Pour rappel, 75% des coraux sont hermaphrodites, c’est-à-dire que les polypes sont à la fois mâles et femelles.

«Ces coraux se reproduisent de l'extérieur et produisent à la fois des spermatozoïdes et des ovules, qui sont libérés dans l'eau en même temps lors de la reproduction annuelle des coraux», a expliqué Gareth Phillips, biologiste marin au Reef Teach, à Cairns.

Après que les paquets d'œufs et de spermatozoïdes sont libérés, «ils remontent lentement à la surface, où ils forment un épais tapis brun. À ce moment-là, le processus de fertilisation commence».

Mais la fécondation peut également être interne. Le corail mâle libère du sperme, qui nage ensuite vers une femelle de la même espèce qui contient des œufs matures pour la fécondation interne.

«Après la fécondation, les œufs se transforment en une larve de corail, appelée planula. Celle-ci peut nager dans l'eau pendant plusieurs jours et même jusqu'à deux mois avant de s'installer sur le fond marin et de former une nouvelle colonie de corail, a détaillé le biologiste. C'est là que commence une nouvelle vie pour les coraux de la Grande Barrière de Corail.»