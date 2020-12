Coronavirus : une blague entre copains permet la distribution de plus de 15.000 cookies aux aidants

Confinés chez eux, deux pères de famille américains, vivant en Pennsylvanie, se sont lancés le défi de faire les meilleurs cookies. Une compétition amicale qui a «dégénéré» en distribution de plus de 15.000 cookies pour les travailleurs du Covid.

Alors comment une simple blague entre copains a pris une si grande ampleur ? Tout a commencé pendant la première vague du coronavirus, lorsque Jeremy Uhrich, 42 ans, s'est moqué de son collègue et ami Scott McKenzie, 58 ans, qui avait publié une photo de ses biscuits sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il pouvait mieux faire.

Les deux pères de familles ont alors décidé de s'affronter pour déterminer lequel des deux faisaient les meilleurs gâteaux. Et c'est finalement le maire de la ville, David Wessels, qui a été missionné pour les départager, donnant la victoire à Rachel.

Des cookies pour les travailleurs

Une fois leur compétition terminée, ils ont alors décidé de distribuer gratuitement les cookies restants aux personnels de santé, agents d'entretien et à tous ceux qui avaient continué à travailler pendant le Covid-19. Un geste bienveillant particulièrement apprécié par ces derniers.

C'est là qu'une petite idée a germé dans leur tête. «De nombreuses personnes ont continué à aller travailler et à servir leur communauté alors que d'autres devaient rester à la maison ou pouvaient travailler depuis chez eux. Nous avons décidé de montrer notre gratitude à ceux qui travaillent pour nous servir en leur servant des biscuits fraîchement préparés en signe de notre respect», peut-on lire sur le groupe.

Les deux hommes ont alors créé un groupe Facebook sous le nom de «Cookies for Caregivers» («Cookies pour les aidants» en français) et ont appelé leurs voisins et amis à les suivre dans l'aventure, en cuisinant et en distribuant des petites douceurs sucrés à ces personnes.

En quelques jours, plus d'une centaine de personnes avaient répondu présentes. Sans présager d'un tel succès, Jeremy et Scott avaient ainsi réussi à fédérer une vraie communauté. A tel point qu'ils estiment aujourd'hui à plus de 15.000 le nombre de cookies réalisés par près de 1.300 «pâtissiers» en faveur des aidants.