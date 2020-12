Etats-Unis : un adolescent exclu de son lycée pour avoir mis du vernis à ongles

Trevor Wilkinson, un adolescent américain de 17 ans, a été suspendu par son lycée, au Texas, pour s'être mis du vernis sur les ongles. Dénonçant une discrimination et une atteinte à la liberté d'expression, il a lancé une pétition qui a recueilli plus de 220.000 signatures.

Arrivé à son lycée, la Clyde High School, avec du vernis à ongles coloré le 30 novembre dernier, après les congés de Thanksgiving, il a été informé que cette pratique était interdite pour les garçons dans le règlement de l'établissement.

Refusant de le retirer, il a été renvoyé. Idem le lendemain. Puis, le jeudi 3 décembre, il s'est vu proposé trois options : ôter le vernis et retourner en classe, suivre les cours en ligne jusqu'aux vacances de Noël ou garder le vernis et continuer à être suspendu.

Furieux, l'adolescent a lancé une pétition sur le site Change.org, intitulée «Permettre aux hommes de porter du vernis à ongles». Il y dénonce «un double standard», les filles de son lycée étant autorisées se peindre les ongles mais pas les garçons. «La liberté d'expression suffit à montrer que ce code vestimentaire et cette politique ne conviennent pas. Je suis un homme gay et je suis plus que fier. C'est injuste», écrit-il en description de sa pétition, appelant les internautes à «montrer qu'il n'y a rien de mal à s'exprimer et que l'identité que la société veut normaliser n'est pas correcte».

Le jeune homme a notamment reçu le soutien d'une association locale de défense des droits des LGBT, l'Abilene Pride Alliance. Sur Instagram, il a remercié les nombreuses personnes qui ont téléphoné ou inondé de mails le direction de son établissement. Les appelant à continuer, il a lancé un hashtag #TeamTrevor, incitant les internautes du Texas et d'ailleurs à peindre leurs ongles et à les prendre en photo, pour «mettre fin aux normes de genre que la société nous impose».

Le lycée promet de tenir compte de son cas

Interrogé par USA Today, un représentant du lycée a refusé d'évoquer le cas particulier de cet élève. Il a seulement affirmé que la commission scolaire du district conduisait «chaque année un examen du code vestimentaire», et que le règlement issu de ce processus étant mis en oeuvre pour la rentrée scolaire suivante.

«Les questions ou préoccupations concernant le code vestimentaire sont examinées individuellement, et le district ne peut partager aucune information concernant un élève en particulier», a-t-il également affirmé, disant «apprécier les commentaires et les contributions sur ce sujet», qui seront «pris en compte» lors de la révision annuelle du règlement vestimentaire. L'Abilene Pride Alliance a de son côté appelé l'établissement à faire cesser cette discrimination envers Trevor Wilkinson, et tous les autres garçons souhaitant porter du vernis à ongles, dès la prochaine réunion de la commission scolaire, qui doit avoir lieu ce mois-ci.