Melania Trump a demandé à son staff ce qui est prévu pour elle après son départ de la Maison Blanche

Elle veut «juste rentrer à la maison». Dans un long article que lui consacre mercredi 9 décembre sur son site la chaîne d'information CNN, les Américains apprennent que leur future ex-première dame, Melania Trump, est vraisemblablement très pressée à l'idée de plier bagage de la Maison Blanche, au point de s'être discrètement renseignée sur les conditions de son départ.

Dès la mi-novembre, au moment même où son époux Donald Trump contestait tous azimuts sa défaite à la présidentielle américaine, en coulisses, la «First Lady» aurait ainsi été très affairée à préparer sa sortie.

Une source anonyme a en effet révélé à CNN que Melania Trump se serait renseigné sur de potentiels avantages octroyés aux ex-premières dames.

While the President is busy figuring out a way to stay in the White House, the first lady is determining what to put in storage, what goes to Trump's New York City digs, and what should be tagged for shipment to Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. https://t.co/Q7HounqB24

— CNN (@CNN) December 9, 2020