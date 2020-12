Qui est Hunter Biden, fils et talon d'Achille de son père Joe Biden ?

Une destinée troublée. Hunter Biden est le second fils du président élu Joe Biden, et est officiellement la cible d'une enquête concernant sa situation fiscale depuis le 9 décembre. Un nouveau chapitre difficile dans la vie de cet héritier turbulent.

Drame sur drame

Comme son père, Hunter Biden est un habitué des drames, et ce depuis l'enfance. Il perd ainsi sa mère Neilia et sa soeur Naomi dans un accident de voiture alors qu'il n'est âgé que de 2 ans. Présent dans le véhicule, il sera admis à l'hôpital avec son frère ainé, Beau. Pour garantir leur protection et éviter qu'ils ne se sentent abandonnés, Joe Biden met alors un point d'honneur à être le plus présent possible malgré sa récente élection au Sénat.

C'est donc dans la chambre d'hôpital de Beau que son père prêtera serment en 1973. Chaque jour, il faisait également les trajets depuis son Delaware jusqu'à Washington puis en sens inverse afin de passer le plus de temps possible avec ses deux fils.

En 2015, alors que Joe Biden semble se préparer pour une candidature à la présidentielle pour succéder à Barack Obama, une nouvelle tragédie frappe la famille. Beau Biden, vu comme une copie améliorée de son père par beaucoup de ses proches, décède d'une tumeur au cerveau. Hunter est donc le dernier fils vivant de Neilia Biden.

Drogue, alcool et divorces

En juillet 2019, alors qu'il avait été radié de l'armée quelques années plus tôt pour consommation de drogue, Hunter Biden évoque pour la première fois ses addictions dans un portrait du New Yorker. Il avait déjà été accusé en 2017 par son ex-femme Kathleen d'avoir dépensé l'argent du ménage dans de l'alcool, de la drogue et des prostituées. Les deux anciens époux avaient passé 22 ans de mariage ensemble, et ont trois filles ensemble.

Mais le scandale ne s'est pas arrêté là. En effet, Hunter a par la suite entamé une relation avec Hallie Biden, la veuve de son frère décédé. Jill et Joe Biden, qui n'étaient pas encore le futur couple présidentiel, avaient alors assuré soutenir cette relation. Celle-ci n'aura cependant pas duré, puisqu'il a épousé Melissa Cohen en 2019, quelques jours seulement après leur rencontre selon la presse people. Avant d'avoir un fils avec cette Sud-africaine, il aura également eu un enfant avec une stripteaseuse en 2018. Refusant en premier lieu de reconnaître sa paternité, il y a été contraint après un test ADN.

Ukraine et Impeachment

Au cours de l'été 2019, le nom d'Hunter Biden a fait le tour des rédactions du monde entier. En effet, un lanceur d'alerte a dévoilé un appel entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans lequel le chef d'Etat américain demande à son homologue une enquête contre le fils de Joe Biden, sans quoi il n'aura pas une enveloppe d'aide promise par les Etats-Unis. Ce procédé s'appelle un «quiproquo», est illégal et entraînera par la suite le procès en destitution.

Hunter Biden était en effet membre du conseil d'administration de Burisma, un grand groupe ukrainien spécialisé dans la production d'énergie. Une enquête était menée contre le groupe par un ancien procureur, Viktor Shokin. Celui-ci a été licencié après une pression internationale, puisque celui-ci était inactif contre la corruption en Ukraine.

Joe Biden a participé à cette pression contre Viktor Shokin, ce qui a soulevé des interrogations concernant une éventuelle demande pour sauver les intérêts de son fils à l'époque. Mais selon plusieurs sources, une intervention de celui qui était vice-président des Etats-Unis n'était pas nécessaire, puisque l'enquête contre Burisma était en sommeil.

Chine et enquête fiscale

Dans les dernières semaines de la campagne présidentielle américaine, le New York Post a fait des révélations concernant un ordinateur d'Hunter Biden qui aurait été oublié chez un réparateur. Ses relations avec l'Ukraine, mais aussi avec la Chine, où il a des intérêts, sont donc ressorties.

Le tabloïd américain assurait notamment que celui-ci aurait reçu plusieurs millions de dollars de la part d'un milliardaire en échange de «présentations». Ce qui est aujourd'hui certain c'est qu'Hunter Biden travaillait bien pour BHR, une société chinoise. Selon les rapports internes de l'entreprise, il possède toujours aujourd'hui 10% des parts. Son avocat assure cependant qu'il ne les a obtenues qu'en 2017, et que cela ne pouvait donc pas poser problème au vu de la position de son père, qui n'était plus vice-président. Sachant que l'enquête lancée en décembre par les Etats-Unis porte en premier lieu sur les relations professionnelles d'Hunter Biden à l'étranger, y compris en Chine, la lumière devrait se faire dans les mois à venir.