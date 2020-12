Une nouvelle espèce de baleine découverte

Une nouvelle espèce de baleine a été identifiée le 17 novembre dernier, au large de la côte ouest du Mexique, près des îles San Benito.

Un communiqué de presse publié par Sea Shepherd Conservation Society, organisation vouée à la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité, révèle en effet que des signaux acoustiques jamais enregistrés auparavant ont été détectés dans l’océan Pacifique.

D’après les chercheurs, elle appartient au groupe des baleines à bec. Les mammifères marins faisant partie de cette famille sont difficilement observables car ils évoluent dans les grandes profondeurs (plus de 900 mètres) et peuvent rester plus d'une heure sous la surface. Mais à la grande surprise des scientifiques, trois spécimens ont montré le bout de leurs nageoires.

«Les animaux sont remontés à la surface juste à côté du bateau. C'était une rencontre incroyable», a déclaré Jay Barlow, biologiste au Scripps Institution of Oceanography, centre de recherche scientifique maritime situé à San Diego (Californie). En étudiant les photos prises ce jour-là, le spécialiste a remarqué que leurs dents étaient placées différemment.

«Nous avons vu quelque chose de nouveau, quelque chose qui n’était pas prévu et qui ne correspond ni visuellement ni acoustiquement à tout ce que l’on connaît et qui existe». Avant d’affirmer officiellement quoi que ce soit, a-t-il néanmoins ajouté, il faut attendre les résultats d’analyses des échantillons d’eau, qui peuvent contenir des fragments d’ADN.

Grâce à leur urine ou encore à leur mucus, les organismes vivants laissent en effet une trace ADN dans leur environnement. Si cette nouvelle espèce de baleine est confirmée, elle deviendrait alors la 24ème espèce de baleine à bec répertoriée dans le monde.