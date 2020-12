Vidéo : un prototype de la fusée géante de SpaceX s'envole... et s'écrase

Accident de parcours pour Elon Musk. L'excentrique PDG de SpaceX a vu un prototype de sa fusée Starship s'écraser lors d'un vol d'essai réalisé ce 10 décembre, au Texas.

Elon Musk ne s'en est pas trop ému. Fidèle à son ambition d'envoyer des fusées à la conquête de Mars, il a tweeté : «Mars, nous voilà !» et s'est félicité des diverses étapes franchies par le prototype - qui ne comptait personne à son bord -. Parmi les objectifs remplis : l'ascension, le changement de position en altitude, et la précision de la trajectoire en atterrissage.

Il est vrai que le prototype de Starship, baptisé SN8, a décollé correctement. Il est ensuite monté graduellement en altitude et selon une trajectoire droite. Le premier des trois moteurs s'est éteint, puis le deuxième, et enfin le troisième après 4 minutes et 45 secondes de vol. La fusée est alors revenue vers le sol en position couchée. Les moteurs ont été rallumés pour tenter de la remettre droite, mais il était trop tard : l'engin a explosé au contact du sol.

Une fusée plus performante que Falcon

Le but de ce prototype SN8 était de tester le comportement aérodynamique, le retour sur Terre et l'atterrissage à la verticale. Ce type d'atterrissage est la spécialité de SpaceX : au lieu de laisser les lanceurs de fusée à l'abandon, ceux-ci réatterrissent de manière autonome et peuvent ainsi être réutilisés, engendrant un gain économique considérable.

Avec cette particularité, la fusée Falcon9 de SpaceX est leader du marché mondial du lancement des satellites privés. Mais en construisant Starship, Elon Musk compte aller plus loin.

Cette fusée est conçue pour «transporter à la fois l'équipage et le fret sur l'orbite terrestre, la Lune, Mars et au-delà», décrit le site internet de SpaceX. Starship sera «le lanceur le plus puissant au monde» et pourra «livrer des satellites plus loin, en étant moins cher que Falcon». La construction du prototype suivant, SN9, est presque achevée.