Vidéo : une chienne coincée dans une flaque de goudron sauvée par miracle

La vie de ce petit chien errant aurait pu finir tragiquement. Après s'être embourbée dans une flaque de goudron, une femelle Askal, un type de chien des rues assez répandu en Asie, a pu être sauvée par des ouvriers d'un chantier. Les images sont impressionnantes.

Le quotidien britannique The Daily Mail, qui se fait l'écho de cet émouvant sauvetage, explique que la malheureuse courait autour d'une zone industrielle de Nakhon Nayok, en Thaïlande, le 6 décembre dernier, lorsqu'elle s'est aventurée dans une grosse flaque d'asphalte fondu sans pouvoir en ressortir.

Les ouvriers, affectés à la construction d'une route, avait fait couler le goudron à cet endroit sans prendre en compte le fait que cela pouvait constituer un redoutable piège aux dizaines de chiens errants du coin.

Et c'est donc précisément ce qui est arrivée à la petite chienne. Prise au piège de la monstrueuse glu, elle a désespérément tenté de s'en extraire, en vain, se retrouvant davantage coincée encore à chaque effort. Résultat : sa jolie robe brun clair s'est retrouvée toute noire, et surtout lourde, l'enveloppant comme un sarcophage.

Finalement, c'est un jeune homme de 30 ans, répondant au nom de Supatra Baisri, qui, passant a proximité, a pu donner l'alerte.

Stray dog is rescued - and given a nice bath - after getting trapped in melted rubberized asphalt in Thailand https://t.co/cBrgSDEM0Y

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 8, 2020