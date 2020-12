DIRECT - Coronavirus : l'OMS appelle à redoubler de vigilance pendant les fêtes

Jean Castex a annoncé qu'il y aura bien un déconfinement le 15 décembre mais contrairement à ce qui était prévu, les cinémas, les musées et les salles de spectacle resteront fermés pour trois semaines. Un couvre-feu sera instauré de 20h à 6h, y compris pour le reveillon du jour de l'an.

13.406 nouveaux cas et 306 décès ont été recensés en France, ces dernières 24 heures selon les chiffres de Santé publique France.

Coronavirus en France : le bilan de ce vendredi 11 décembre https://t.co/YfzOFdUCJS — CNEWS (@CNEWS) December 11, 2020

L'Organisation mondiale de la santé a appelé à redoubler de vigilance pendant les fêtes de fin d'année, alors que le nombre de décès hebdomadaires a bondi de 60% au cours des six dernières semaines.

"La saison des fêtes est un moment de détente et de célébration, mais nous ne devons pas relâcher notre vigilance. La célébration peut très vite se transformer en deuil si nous ne prenons pas les bonnes précautions", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

Dans une "situation très délicate" face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, l’hôpital de Belfort a décidé d’interdire les visites et de réduire les consultations externes, a annoncé vendredi la direction de l'établissement.

"Nous connaissons une période très délicate", a déclaré lors d'un point de presse Pascal Mathis, directeur général de l'hôpital Nord-Franche-Comté, qui outre des malades du Covid plus nombreux, affronte une activité soutenue, notamment aux urgences chirurgicales.

Les restaurants de New York ne pourront plus servir des clients à l'intérieur à partir de lundi, a annoncé vendredi le gouverneur de l'Etat Andrew Cuomo, pour tenter d'endiguer l'augmentation des cas de Covid-19.

Suspendu durant cinq mois, le service en salle avait été de nouveau autorisé à partir du 30 septembre, avec une jauge maximum de 25% de la capacité initiale de l'établissement.

Des chercheurs ont assuré avoir identifié des particularités génétiques qui pourraient expliquer pourquoi certains patients font une forme grave de Covid-19, ce qui pourrait selon eux aboutir à mieux cibler les traitements.

"La beauté de la génétique, c'est qu'elle peut prévoir les effets d'un médicament. Ce qui est vraiment excitant avec cette étude, c'est que nous avons identifié des gènes qui sont directement pertinents d'un point de vue thérapeutique, ce qui peut nous conduire à des traitements", a espéré l'auteur principal de cette étude publiée dans la revue médicale Nature, Kenneth Baillie (université d'Edimbourg).

L'Agence régionale de santé Grand Est a annoncé pouvoir réaliser quelque 4.500 tests PCR par jour dans les Ardennes pour une campagne de dépistage à grande échelle qui commencera lundi sur l'agglomération de Charleville-Mézières-Sedan.

"Nous avons également reçu plus de 30.000 tests antigéniques qui s'ajoutent aux 20.000 que nous avons en stock", a précisé dans une conférence de presse Guillaume Mauffré, délégué territorial de l'ARS dans les Ardennes.

Après le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France, un rapport sur les effets indésirables signalés sera publié chaque semaine et un "dispositif renforcé" sera mis en place pour faciliter leur déclaration, a expliqué l'Agence du médicament (ANSM). "L'enjeu majeur est (...) d'identifier des effets indésirables qui n'auraient pas été observés lors des essais cliniques", a expliqué Céline Mounier, directrice de la surveillance à l'ANSM, lors d'un point presse en ligne.

Nombre de pays européens signalaient ce jour des niveaux "trop élevés" de contaminations au Covid-19 à l'approche de Noël, au moment où l'épidémie flambe plus que jamais aux Etats-Unis, sur fond d'annonces et de grandes manoeuvres autour des très attendus vaccins.

Le ministre américain de la Santé Alex Azar a estimé que le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 pourrait commencer à être administré dès lundi aux Etats-Unis après l'approbation des autorités sanitaires. "Nous allons travailler avec Pfizer sur la distribution (du vaccin) et nous pourrions donc voir des personnes être vaccinées lundi ou mardi la semaine prochaine", a-t-il dit dans un entretien à la la chaîne ABC.

Après un pic de mortalité atteint le 7 novembre, le nombre de décès diminue progressivement en France, mais plus lentement qu'à la fin de la "première vague", a indiqué vendredi l'Insee dans son point hebdomadaire sur la mortalité pendant l'épidémie de Covid-19.

La réouverture de la tour Eiffel, programmée pour le 16 décembre, est finalement reportée "jusqu'à nouvel ordre", a annoncé le célèbre monument vendredi, au lendemain de l'annonce d'un déconfinement plus progressif qu'espéré.

Les voyageurs arrivant au Royaume-Uni concernés par les mesures de quarantaine ou les citoyens "cas contact" d'une personne testée positive au Covid-19 ne devront plus s'isoler que 10 jours au lieu de 14, ont indiqué vendredi les quatre médecins en chef britanniques.

"Après avoir examiné les dernières données, nous sommes maintenant convaincus que nous pouvons réduire le nombre de jours d'isolement de 14 à 10 jours", ont annoncé dans un communiqué co

Un pneumologue de la métropole de Lyon, le Dr Patrick Bellier, qui refuse de porter un masque et d'examiner des patients masqués, vient d'être interdit d'exercer pendant cinq mois, a indiqué vendredi l'Agence régionale de santé (ARS).

Il existe un "risque élevé" que la circulation du virus de Covid-19 reparte à la hausse "dans les prochaines semaines en France", prévient Santé publique France dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire, relevant que la plupart des indicateurs baissent désormais beaucoup moins vite.

"Après quatre semaines de forte décroissance de l'épidémie", la baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés par tests RT-PCR ou antigéniques a marqué le pas, à 72.121 nouveaux cas durant la semaine du 30 novembre, contre 76.500 la semaine précédente (-6%). Le taux de positivité est quasi stable à 6,4%, contre 6,5% la semaine précédente.

La Belgique enregistre à l'approche des fêtes de Noël une stagnation des contaminations et des hospitalisations liées au coronavirus, mais à un niveau "trop élevé et dangereux", ont averti vendredi les autorités sanitaires.

Elles ont de nouveau lancé un appel à limiter "strictement" les contacts à l'intérieur, où le virus se propage "beaucoup plus facilement".

Au lendemain de l'annonce par le gouvernement d'un déconfinement plus progressif qu'escompté initialement à compter du 15 décembre, Emmanuel Macron a jugé que "nous aurions été irresponsables à ouvrir et faire comme si tout se passait très bien".

Le chef de l'Etat appelle les Français à "redoubler de vigilance" face au Covid-19 lors des réunions de famille pour Noël, car "c'est dans ces moments, quand on se relâche (...), qu'on diffuse le virus", a-t-il souligné à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.

Le Japon a finalisé son accord avec le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca afin d'acquérir au total 120 millions de doses de son vaccin contre le Covid-19 si son efficacité se confirmait, a annoncé vendredi le ministère nippon de la Santé.

La signature, qui fait suite à un accord préliminaire annoncé en août dernier entre Tokyo et AstraZeneca, prévoit la livraison au Japon de 30 millions de doses dès le premier trimestre 2021.

Il n'est pas question que Jérôme Salomon, numéro deux du ministère de la Santé, démissionne de son poste, a assuré vendredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, alors que la responsabilité de M. Salomon est pointée dans la pénurie de masques en début d'épidémie de Covid-19.

Interrogé sur ce sujet, Gabriel Attal a répondu par la négative à cette possibilité. "Heureusement qu'il reste à son poste, on est en pleine crise sanitaire ! Il est à la tête de la Direction générale de la Santé et je peux vous dire que, pour le voir dans les réunions, il est dévoué corps et âme à protéger la santé des Français", a-t-il fait valoir.

"Il y a des commissions d'enquête - je l'entends -, une responsabilité politique ou pas, mais il y a une crise sanitaire en cours".

Les laboratoires français Sanofi et britannique GSK ont annoncé vendredi que leur vaccin contre le Covid-19 ne serait prêt que fin 2021, après des résultats moins bons qu'espéré des premiers essais cliniques.

La conduite du programme "est retardée afin d'améliorer la réponse immunitaire chez les personnes âgées", indiquent les groupes dans un communiqué. Ils tablent désormais sur une mise à disposition d'un vaccin au quatrième trimestre de l'an prochain, alors qu'ils espéraient initialement présenter une demande d'homologation au premier semestre 2021 et livrer un milliard de doses cette même année.

Sanofi, qui développe ce vaccin conjointement avec GSK - qui fournit son adjuvant - avait indiqué récemment encore qu'il comptait démarrer les tout derniers essais sur l'homme (dits de "phase 3") fin décembre.