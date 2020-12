DIRECT - Coronavirus : Sanofi et GSK annoncent que leur vaccin ne sera prêt que fin 2021

Jean Castex a annoncé qu'il y aura bien un déconfinement le 15 décembre mais contrairement à ce qui était prévu, les cinémas, les musées et les salles de spectacle resteront fermés pour trois semaines. Un couvre-feu sera instauré de 20h à 6h, y compris pour le reveillon du jour de l'an.

09h50

Il n'est pas question que Jérôme Salomon, numéro deux du ministère de la Santé, démissionne de son poste, a assuré vendredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, alors que la responsabilité de M. Salomon est pointée dans la pénurie de masques en début d'épidémie de Covid-19.

Interrogé sur ce sujet, Gabriel Attal a répondu par la négative à cette possibilité. "Heureusement qu'il reste à son poste, on est en pleine crise sanitaire ! Il est à la tête de la Direction générale de la Santé et je peux vous dire que, pour le voir dans les réunions, il est dévoué corps et âme à protéger la santé des Français", a-t-il fait valoir.

"Il y a des commissions d'enquête - je l'entends -, une responsabilité politique ou pas, mais il y a une crise sanitaire en cours".

07h21

Les laboratoires français Sanofi et britannique GSK ont annoncé vendredi que leur vaccin contre le Covid-19 ne serait prêt que fin 2021, après des résultats moins bons qu'espéré des premiers essais cliniques.

La conduite du programme "est retardée afin d'améliorer la réponse immunitaire chez les personnes âgées", indiquent les groupes dans un communiqué. Ils tablent désormais sur une mise à disposition d'un vaccin au quatrième trimestre de l'an prochain, alors qu'ils espéraient initialement présenter une demande d'homologation au premier semestre 2021 et livrer un milliard de doses cette même année.

Sanofi, qui développe ce vaccin conjointement avec GSK - qui fournit son adjuvant - avait indiqué récemment encore qu'il comptait démarrer les tout derniers essais sur l'homme (dits de "phase 3") fin décembre.