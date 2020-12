«Le Brexit sans accord est probable», selon la présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen

La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué que la sortie de l'Union de l'Union Européenne du Royaume-Uni sans accord d'échange et de sécurité était une issue probable, rapporte le Guardian.

Après une longue nuit blanche de négociations à Bruxelles, la commissaire européenne a fait un point d'une dizaines de minutes, au cours duquel elle a indiqué qu'un «non-accord était plus probable qu'un accord» pour le Brexit.

Lors d'un dîner ce vendredi, le premier ministre Britannique Boris Johnson et Ursula Von der Leyen ont donné à leurs négociateurs Michel Bernier et David Frost la date butoir du dimanche 13 décembre pour sortir de l'impasse du Brexit. Une course contre-la-montre est engagée, alors que ce jeudi, le locataire de Downing Street a informé son cabinet que le gouvernement devait se préparer à une absence d'accord.

Le premier ministre Irlandais Micheál Martin, pour qui le «no-deal» aurait de redoutables conséquences économiques, s'inquiète particulièrement de cet échec des négociations.

Oliver Dowden, le ministre de la culture du Royaume-Uni a toutefois assuré ce samedi qu'il restait «une possibilité non-négligeable qu'un accord soit trouvé», assurant que les deux camps étaient à «90% du chemin».

Selon lui, le Royaume-Uni doit rester ferme sur «la souveraineté de ses eaux» et la réglementation de la pêche.