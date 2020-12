Coronavirus : la Corée du Sud face à un nouveau pic

Jugée jusqu'ici bonne élève sur la gestion sanitaire de la pandémie de Covid-19, la Corée du Sud affronte actuellement une troisième vague éprouvante. Un pic record de 950 contaminations a été relevé ce samedi.

Pour le président Moon Jae-In, le pays se retrouve aujourd'hui «dans une situation d'urgence», qui l'oblige à renforcer sa stratégie de dépistage et de traçage.

«C'est le dernier obstacle avant le lancement des vaccins et des traitements», a-t-il ajouté. Des millions de dose ont été commandées par le gouvernement, dans le but de vacciner 88% de la population.

Ces derniers jours, le pays enregistre entre 500 et 600 contaminations quotidiennes. Dans la métropole de Séoul, la troisième vague secoue fortement les services hospitaliers. 83% des lits réservés aux maladies infectueuses sont désormais occupés. C'est pourquoi un hôpital de fortune, fait de containers, se construit actuellement dans la ville.

DE NOUVELLES MESURES DE RESTRICTIONS

De nouvelles mesures ont été mises en place ce jeudi 10 novembre, incluant une interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, la fermeture des salles de sport et des karaokés. Les restaurants ne sont plus autorisés qu'à la vente à emporter jusqu'à 21h, explique la BBC.

Les chiffres restent encore largement inférieurs à la France ou au Royaume-Uni. En tout, depuis le début de la pandémie, 41,000 cas positifs ont été comptabilisés. Grâce à une stratégie innovante, basée sur des campagnes de dépistage à grande échelle, le pays ne compte que 578 décès liés au Covid-19.