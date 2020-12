Coronavirus : trois léopards des neiges positifs

Au zoo de Louisville dans le Kentucky (Etats-Unis), trois léopards des neiges ont été testés positifs au coronavirus. Cette espèce animale devient ainsi la sixième à contracter le virus.

«Ces derniers temps, nos gardiens ont remarqué que nos léopards des neiges, Kimti, Meru et Neecee, montraient de légers symptômes respiratoires, dont une toux sèche et une respiration sifflante», explique John Walczak, directeur du zoo de Louisville, dans une vidéo. «Nous avons agi immédiatement et avons envoyé des échantillons à des experts vétérinaires. Aujourd'hui [vendredi 10 décembre], nous avons appris que nos léopards des neiges sont positifs au coronavirus», poursuit-il.

Des symptômes légers

L'infection des trois léopards des neiges (deux mâles et une femelle) a été également confirmée par le service des inspections sanitaires des plantes et des animaux du ministère de l'Agriculture des Etats-Unis. Ils auraient été infectés par un employé du zoo asymptomatique.

«Leurs symptômes sont très légers et ils ne vont pas tarder à se rétablir» a assuré le directeur du zoo, précisant que toutes les précautions avaient été prises pour la santé des gardiens et des autres animaux, bien que les risques de transmission soient faibles.

Cinq autres espèces animales ont été infectées par le Covid-19 depuis le début de l'épidémie : au mois d'avril, neuf lions et tigres du zoo du Bronz étaient tombés malades. Des chats, des chiens et des visons ont également été contaminés.