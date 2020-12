Cher veut faire libérer un gorille enfermé dans une cage au sommet d'un centre commercial

Après avoir sauvé un éléphant maltraité pendant des années dans un zoo pakistanais, la chanteuse américaine Cher se bat pour faire libérer un gorille enfermé dans une cage sur le toit d'un centre commercial de Bangkok, en Thaïlande.

Prénommé Bua Noi, l’animal vit depuis près de trente ans dans cet enclos de Pata, un zoo privé situé aux 6e et 7e étages du grand magasin Pata Pinklao, rapporte Sky News. Sur son compte Twitter, l’artiste de 74 ans engagée pour la protection animale a appelé les habitants à se mobiliser pour sauver le primate arrivé en Thaïlande en 1988.

«Habitants de Bangkok, je sais que vous serez compréhensifs. Aidez-moi s’il vous plaît à faire cesser la torture d’animaux innocents. C’est un péché. S’il vous plaît, aidez-moi à apporter la paix à ces animaux et à les libérer», a écrit ce dimanche 6 décembre l'interprète de «Believe».

Good People Of Bangkok



I Know You Will Understand & Help Me Stop The Torturing Of



Innocent Animals. It Is a Sin.Please Help Me Bring Peace to these Animals.



&Free Them From Pata Zoo…Shopping Mall



Inshallah.



Namaste — Cher (@cher) December 6, 2020

Des représentants de Free The Wild, l’association caritative cofondée par la chanteuse, ont indiqué qu'ils avaient été en contact avec le gouvernement thaïlandais pour transférer Bua Noi dans un sanctuaire de la République démocratique du Congo.

«Aucun de ces animaux ne semblent être correctement soignés et des rapports mentionnent que le zoo est envahi par les rats et les cafards (…) Ces animaux sauvages, merveilleux et charismatiques, sont à l'isolement pour la vie, au sommet d'un centre commercial, dans des conditions si éloignées de leur milieu naturel», a déclaré Mark Cowne, co-fondateur de l'association.

Gorilla in the mist



THIS MAN IS MAKINGOFF SUFFERING OF THESE POOR TRAPPED ANIMALS.I Wish This GREEDY MONEY HUNGRY MAN WOULD BE LOCKED IN CAGES WITH ANIMALS.I NEED TO JOIN WITH ANIMAL RIGHTS ACTIVISTS ,& KIND PEOPLE OF BANGKOK.



With Much



Cher https://t.co/z1T07TRu41 — Cher (@cher) December 6, 2020

De son côté, le directeur du zoo de Pata, Kanit Sermsirimongkol, a nié les accusations de maltraitance animale. Il a affirmé que tous les pensionnaires étaient correctement soignés et nourris, que les enclos étaient spacieux et désinfectés tous les jours. Au sujet de Bua Noi, il a précisé que les soigneurs lui donnent quotidiennement deux kilos de fruits et légumes.

En novembre dernier, la star a sauvé Kaavan, un éléphant obèse maltraité pendant des années dans un zoo d'Islamabad, au Pakistan. Surnommé l’éléphant «le plus solitaire du monde», le pachyderme de 36 ans a été transféré dans une réserve au Cambodge, qui s’étend sur 10.000 hectares. Cher a expliqué que la décision de remettre en liberté Kavaan était «l’un des meilleurs moments» de sa vie.