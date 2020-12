Découvrez le design étonnant de la voiture autonome d'Amazon

S'il ne doit être présenté que ce lundi 14 décembre, le véhicule autonome développé par la start-up américaine Zoox, rachetée par Amazon en juin dernier, a été repéré dans les rues de San Francisco il y a quelques jours. Il faut dire que son design atypique ne passe pas inaperçu.

Des internautes ont publié dimanche dernier sur Twitter et Reddit des photos de ce taxi routier autonome, garé devant un hôtel de San Francisco (Californie), en plein shooting photo.

@zoox going all in filming at the @FairmontSF today. Looks like 2021 to me! Exciting future ahead of us! #selfdrivingcars #innovation pic.twitter.com/8XjS4qPOcV

— Christian Claus (@Christian1Claus) December 6, 2020