Des subventions pour inciter les Japonais à vivre à Fukushima

Voilà bientôt dix ans que l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima a presque totalement vidé cette préfecture japonaise de ses habitants. La population des municipalités qui la composent stagne encore aujourd'hui à environ 20% de ce qu'elle était. Pour y remédier, le gouvernement prévoit d'accorder des subventions à ceux qui accepteront d'y vivre. Les sommes promises atteignent 2 millions de yens.

Selon les informations du Japan news, elles seront attribuées aux personnes qui déménageront dans l'une des 12 communes de la préfecture de Fukushima. Après la catastrophe, des ordres d'évacuation avaient été émis à leur encontre. Ils ont été progressivement levés depuis.

Grants of up to ¥2 million planned for those willing to live in one of 12 Fukushima municipalitieshttps://t.co/MEwRLhz7nV pic.twitter.com/shCSlMW6ko

— The Japan News (@The_Japan_News) December 13, 2020