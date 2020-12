Les Britanniques interdits d'entrée dans l'Union Européenne dès le 1er janvier ?

Ouvertes ou pas, les stations de sports d'hiver françaises et européennes pourraient se voir privées de touristes anglais. Dans le cadre du Brexit, à partir du 1er janvier, les citoyens britanniques ne seront plus concernés les régulations de l'Union Européenne concernant les déplacements de citoyens et, en période de pandémie, tous pourraient bien être interdits d'entrée.

En effet, sans accord sur ce sujet, seules les personnes qui ont une raison valable de voyager en Europe (professionnel de santé, travailleurs diplomatique ou consulaire... La liste complète est dans l'attestation en cliquant ici), pourront entrer sur le territoire. Des exceptions existent aujourd'hui, mais les pays concernés sont ceux qui possèdent un statut épidémique très favorable, ce qui n'est pas encore le cas de la Grande-Bretagne. Malgré tout, Dominic Raab, secrétaire d'Etat britannique, assure que «les restrictions concernant les voyages vont être étudiés, inévitablement».

En effet, le Royaume-Uni et l'Europe continuent de discuter concernant un accord de libre-échange entre les deux zones, et cette donnée devrait donc entrer en compte. De plus, comme l'explique la BBC, certains pays pourraient négocier de manière individuelle pour créer des ponts aériens avec les Britanniques.

Dans un contexte de crise économique touchant de plein fouet les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, certains pays qui dépendent de cette source de revenue pourraient être particulièrement enthousiastes à l'idée de signer un accord avec Londres, comme la Grèce, l'Espagne ou encore le Portugal. Reste que tant qu'aucun accord n'est officialisé, réserver un billet d'avion de l'autre côté de la Manche est un pari incertain.