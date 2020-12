Les Géminides : comment observer la pluie de météores à ne pas rater ce dimanche

En cette année compliquée, c'est un spectacle de toute beauté qu'on ne saurait refuser. Ce week-end, et surtout dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 décembre, ont lieu les Géminides, une pluie d'étoiles filantes exceptionnelle qui se produit à chaque fin d'année. Une véritable féerie selon les spécialistes. Alors, comment l'observer ?

Pour être tout-à-fait précis, les Géminides ont cette année commencé entre le 4 et le 7 décembre.

Le phénomène n'a cessé depuis de monter en puissance et devrait donc atteindre son apogée ce week-end, et surtout dimanche, où l'on attend jusqu’à 150 météores entrer dans l’atmosphère toutes les heures.

Un spectacle observable à l'oeil nu

Pour admirer ce spectacle, pas besoin de gros équipement, puisque en théorie une bonne paire d'yeux suffit.

— SpaceScience (@SpaceScience_) December 5, 2020

Les étoiles filantes des Géminides sont en effet observables à l'oeil nu. A condition néanmoins d’être éloigné de toute source de pollution lumineuse.

De même, on veillera à tourner son regard vers un ciel dégagé. Les nuages peuvent en effet vite gâcher la vue.

Pour les plus aguerris, comme l'explique le compte Twitter SpaceScience, c'est du côté de la constellation des Gémeaux que le spectacle sera le plus fourni.

Un pic attendu entre 1 h et 2 h du matin

Cette constellation peut être identifiée facilement grâce a ses deux étoiles principales, Castor et Pollux. Elle se trouvera dimanche a l'est dès 22 h, puis se décalera vers le sud et enfin vers l'ouest au cours de la nuit.

Le pic devrait être atteint entre 1 h et 2 h du matin, où l’on pourrait voir plusieurs dizaines de météores.

A noter également que la lune ne devrait pas perturber leur venue, une éclipse de lune nouvelle étant également prévue ce jour-là.

Ces conseils sont précieux mais reposent aussi sur une part d'incertitude. En étant accompagné par des amis - à condition de porter le masque et de respecter les gestes barrières, Covid-19 - l'expérience n'en sera donc que plus prudente.

Il faudra peut-être aussi s'armer d'un peu de patience. Ceux qui possèdent un transat ou une chaise longue, permettant de ne pas se luxer le cou en attendant le spectacle, pourront ainsi les sortir pour maximiser leurs chances.

Mais les plus fortunés pourront voir de splendides boules de feu. Les morceaux de roche des Géminides entrant en effet dans l’atmosphère à une vitesse d’environ 35KM/S.

Selon les astronomes, ces «étoiles filantes» seraient issues de l’astéroïde 3.200 Phaéton. Moins populaires que les Perséides, qui ont lieu à l'été, les Géminides sont quoi qu'il en soit l’une des pluies d’étoiles filantes les plus importantes de l’année.