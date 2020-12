Ukraine : la vidéo hilarante d'une femme qui n'arrive pas à avancer à cause du verglas

Les températures ont chuté ces derniers jours en Ukraine, et les rues de la capitale, Kiev, ont été recouvertes de verglas.

Des conditions météo qui ont donné lieu à des situations particulièrement embarrassantes. En effet, certains habitants ont eu du mal à se déplacer, comme en attestent les images de vidéosurveillance de la ville.

L'une d'entre elles, en particulier, a été grandement partagée sur les réseaux sociaux, faisant le bonheur des internautes. Sur les images, on peut voir plusieurs personnes se laisser glisser sur un trottoir complètement gelé. Une descente périlleuse, qui se déroule toutefois sans accroc.

Mais quelques secondes plus tard, une femme tente d'emprunter le même chemin, en montée cette fois. Commence alors un long moment aussi embarrassant que drôle, où l'on peut voir la pauvre piétonne lutter pour arriver à faire deux mètres. Même à quatre pattes, la femme n'avance pas d'un centimètre.

CCTV footage captured in Kyiv, Ukraine yesterday shows people struggling to walk downhill due to ice covering the street in the city centre. Over 4,000 sweepers were deployed to remove the ice from the city streets. pic.twitter.com/yhmpTWqb5I

— RTÉ News (@rtenews) December 11, 2020