Belgique : une orgie clandestine réunit une cinquantaine de personnes

En Belgique, une orgie géante réunissant une cinquantaine de personnes, dont plusieurs Français, a été organisée dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 décembre.

L’incident a eu lieu dans une maison en location située dans le village de Saint-Mard, près de la frontière française. Appelés pour tapage nocturne, les policiers s’attendaient à interrompre une fête clandestine.

Mais en arrivant sur place, les agents sont tombés nez à nez avec des individus dans le plus simple appareil, rapporte le quotidien belge La Meuse. Ils ont alors rapidement compris qu'il ne s'agissait pas d'une soirée comme les autres.

250 euros l'entrée

Cette partie fine, à laquelle des escort-girls étaient également conviées, a été organisée à l’occasion des 28 ans de l’une des participantes. Et pour pouvoir entrer, et «profiter d’alcool à volonté et d’autres plaisirs», il fallait débourser la modique somme de 250 euros, a précisé une source policière auprès de nos confrères.

Au total, une vingtaine de personnes, en grande majorité des Français, ont été interpellées. Certaines ont été verbalisées pour non-respect des règles sanitaires, et d'autres pour possession de stupéfiants et de gaz hilarant.

Début décembre, la police était intervenue à Bruxelles lors d'une soirée libertine gay, interpellant une vingtaine de personnes, dont le député européen conservateur Jozsef Szajer, qui a démissionné de ses fonctions peu avant que l'affaire ne soit révélée.