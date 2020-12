DIRECT - Coronavirus : lancement des dépistages massifs au Havre et à Charleville-Mézières

La pandémie de coronavirus, qui continue à endeuiller l'Europe et les Etats-Unis, a tué près 1,6 millions de personnes dans le monde. En France, le déconfinement aura lieu le 15 décembre mais les cinémas, les musées et les salles de spectacle ainsi que les restaurants, bars et salles de sport restent fermés. Un couvre-feu sera instauré de 20h à 6h, y compris pour le reveillon du jour de l'an.

06h30

Les agglomérations du Havre et de Charleville-Mézières lancent lundi des campagnes de dépistage massif du Covid-19, nouvelle tentative pour juguler l'épidémie avant les fêtes de fin d'année et le déconfinement qui entrera en vigueur mardi.

05h32

Le président brésilien Jair Bolsonaro a fait l'objet de crtiiques acerbes dimanche après la présentation du plan du gouvernement, ou absence de plan selon ses opposants, afin de vacciner la population contre le Covid-19.

Deuxième pays le plus touché derrière les Etats-Unis, le pays sud américain avait publié la veille son plan de vaccination, lequel comportait de sérieuses omissions, parmi lesquels la date de démarrage des opérations ou des détails sur les moyens mis en oeuvre afin d'atteindre l'objectif de vaccination de 70% de la population.

04h49

La Nouvelle-Zélande espère être en mesure d'ouvrir au premier trimestre 2021 avec l'Australie une "bulle" qui facilitera les voyages entre les deux pays, en dépit de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

01h01

Un établissement de santé sur quatre dans le monde est dépourvu de services d'approvisionnement en eau, exposant le personnel de santé et les patients à un risque plus élevé d'infection au Covid-19, a alerté l'OMS lundi.