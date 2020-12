Election américaine : tout savoir sur le vote des grands électeurs

L'une des dernières étapes avant la fin du feuilleton. Ce 14 décembre, les grands électeurs votent aux Etats-Unis pour élire officiellement celui qui sera le prochain président. Joe Biden, qui a remporté le scrutin, devrait donc valider sa victoire une bonne fois pour toutes.

Qui sont les grands électeurs ?

L'élection présidentielle américaine se fait par suffrage universel indirect. Les citoyens ont donc voté pour des grands électeurs le 3 novembre, qui sont au nombre total de 538, répartis dans les différents Etats proportionnellement à la population de ces derniers. La Californie, qui est l'Etat le plus peuplé, possède donc 55 grands électeurs, contre 3 pour le Wyoming. Ces grands électeurs sont choisis par le parti local qui a gagné le scrutin. Ce 14 décembre, ils rempliront donc leur rôle.

Comment se passe le scrutin ?

Les grands électeurs ne se réunissent pas tous ensemble à Washington. Au lieu de cela, ceux qui ont été nommés se rassemblent dans un lieu de leur Etat. Sur place, ils remplissent un bulletin avec le nom du président et celui du vice-président pour lesquels ils souhaitent voter. Le résultat d'un Etat est compté puis certifié par le gouverneur. Une copie du certificat est ensuite envoyée au Sénat. À noter qu'en raison de la pandémie de coronavirus, trois Etats (Colorado, Nevada et Utah) ont décidé de mettre en place des rassemblements virtuels.

Petite complexité supplémentaire : les grands électeurs démocrates ne sont pas forcément obligés de voter pour Joe Biden, tout comme les républicains peuvent placer un autre nom que celui de Donald Trump. Certains Etats interdisent cette pratique, et peuvent forcer les grands électeurs à voter en accord avec leur promesse. Mais tous les quatre ans, des «électeurs infidèles» choisissent de mettre un autre nom. La plupart du temps, cela vient du camp du perdant, puisqu'ils n'ont plus rien à gagner, et le concerné cherche à promouvoir une autre personnalité. Ceux-ci ne changent d'ailleurs jamais le sort d'un scrutin. En 2016, lors de la défaite d'Hillary Clinton, un vote pour Bernie Sanders avait par exemple été comptabilisé.

Quand le résultat sera-t-il connu ?

Une fois le vote passé, les certificats sont donc reçus par le Sénat à Washington D.C. Il se passera plusieurs semaines avant que le vote ne soit comptabilisé et certifié. Cette fois-ci, ce sera 6 janvier prochain. Puisque tous les résultats de l'élection du 3 novembre ont été validés par les différents Etats, l'on devrait donc obtenir un résultat de 306 voix pour Joe Biden contre 232 pour Donald Trump, à condition de ne voir aucun électeur infidèle.

C'est le président du Sénat qui annonce formellement le résultat du vote, à savoir le vice-président des Etats-Unis. En 2016, Joe Biden avait donc déclaré Donald Trump gagnant, il verra cette fois-ci Mike Pence prononcer sa victoire. Une fois que cela est fait, il ne reste plus qu'à attendre le 20 janvier, date de l'investiture, pour que Joe Biden prenne officiellement ses fonctions à la Maison-Blanche. Donald Trump, qui n'a pas encore reconnu sa défaite, a promis qu'il quitterait le bâtiment si le collège électoral votait bel et bien contre lui.