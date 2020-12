La saga du Brexit repart pour un tour

La série à suspense du moment. A 17 jours de la date butoir du 31 décembre, Royaume-Uni et Union européenne poursuivent cette semaine les négociations sur un accord commercial post-Brexit, après avoir décrété un énième délai dimanche.

Cette fois-ci, Londres et Bruxelles n'ont pas fixé de deadline à leurs discussions, après avoir déjà dépassé les délais «à maintes reprises», ont reconnu dimanche dans un communiqué commun la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier, s'est contenté d'écrire sur Twitter ce lundi matin que «les prochains jours sont importants» si l'on veut qu'un accord de libre-échange entre les Britanniques et l'UE soit en place au 1er janvier 2021. C'est en effet à cette date que le divorce entre les Européens et leur ancien partenaire deviendra effectif.

The next few days are important, if a is to be in place on 1 January 2021.





Fair competition, and a sustainable solution for our fishermen and women, are key to reaching a deal. [2/2]

— Michel Barnier (@MichelBarnier) December 14, 2020