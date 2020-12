Vidéo : une explosion provoquée «de l'extérieur» sur un pétrolier au large de l'Arabie saoudite

Une explosion a touché un pétrolier qui se trouvait au large de Jeddah, en Arabie Saoudite. Selon l'armateur, l'incident aurait été provoqué «de l'extérieur».

Le BW Rhine a été visé alors qu'il déchargeait. Il y aurait alors eu «une explosion et un incendie à bord», explique l'armateur singapourien Hafnia, dans un communiqué.

Pour le moment, les autorités saoudiennes n'ont pas confirmé cet incident. Des vidéos ont toutefois été postées sur les réseaux sociaux, montrant une épaisse fumée noire envahir le ciel de Jeddah.

Video emerges showing smokes rise from #tanker off Saudi Arabia's Jeddah after explosion#SaudiArabia pic.twitter.com/OR2KI0PwuG

— Press TV (@PressTV) December 14, 2020