Violences physiques et sexuelles : le témoignage glaçant de FKA Twigs, qui attaque Shia LaBeouf en justice

La chanteuse FKA Twigs a porté plainte contre son ex-compagnon, l'acteur Shia LaBeouf, pour agression sexuelle, violences et affliction de détresse émotionnelle. Dans un long entretien accordé au New York Times, l'artiste britannique donne des détails accablants sur sa relation abusive avec l'acteur américain de 34 ans.

Le témoignage est glaçant. Pendant près d'un an, entre 2018 et mai 2019, FKA Twigs a vécu un véritable enfer avec son ex-compagnon Shia LaBeouf. Elle l'accuse d'«abus incessants» pendant toute la durée de leur relation. La chanteuse a confié avoir appris à baisser les yeux lorsqu'un homme lui adressait la parole, puisque l'acteur ne supportait pas qu'elle parle à des hommes. Dans sa plainte, elle a également expliqué que son compagnon dormait avec une arme chargée au pied du lit, et qu'elle n'osait pas aller aux toilettes pendant la nuit de peur qu'il la confonde avec un cambrioleur et lui tire dessus.

FKA Twigs affirme que l'acteur l'obligeait à dormir nue et la privait de sommeil en créant intentionnellement des disputes qui duraient toute la nuit. La chanteuse de 32 ans a expliqué n'avoir jamais eu, jusqu'ici, le courage de parler, de peur de ne pas être prise au sérieux. «Je suis atypique. Je suis une personne de couleur et je suis une femme», a-t-elle déclaré au journal américain.

S'il n'a pas confirmé les accusations de son ex-compagne, Shia LaBeouf a réagi dans un e-mail, en écrivant : «Je ne suis pas en position de dire à quiconque ce que mon comportement lui a fait ressentir. Je n'ai aucune excuse concernant mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement de la rationalisation. Cela fait des années que j'ai un comportement abusif contre moi-même et les personnes autour de moi. J'ai toujours fait du mal aux personnes les plus proches de moi. J'en ai honte, et je m'excuse auprès des personnes que j'ai blessées. Je ne peux rien dire de plus».

Quelques heures après la publication du témoignage dans le New York Times, la chanteuse Sia, qui a travaillé avec Shia LaBeouf en 2015 pour le clip de sa chanson «Elastic Heart», a apporté son soutien à FKA Twigs, expliquant avoir été elle-même abusée par l'acteur.

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he's very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1

— sia (@Sia) December 13, 2020