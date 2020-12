Comment observer le «baiser de Noël» entre Jupiter et Saturne

Un petit événement astronomique en guise de cadeau de Noël avant l'heure. Le 21 décembre prochain, Saturne et Jupiter se rapprocheront au point de sembler se toucher du point de vue de la Terre. Un phénomène, surnommé le «baiser de Noël», que les observateurs en herbe pourront suivre pendant les nuits à venir.

En effet, le rapprochement entre les deux astres s'est entamé pendant l'été. Comme l'explique Futura Sciences dans un article, les planètes ne seront séparées que de 0,1 degré. Si ce n'est pas la première fois que Saturne et Jupiter viennent se saluer de la sorte (la dernière fois remonte à 2000), jamais l'écart n'aura été si faible depuis 1623.

Pour autant, il ne faut pas s'inquiéter d'une collision entre les deux. Si elles semblent proches pour un observateur terrestre, elles seront séparées dans la réalité par plusieurs centaines de kilomètres.

Cap vers le sud-ouest

Pour la petite anecdote religieuse et historique à la fois, un rapprochement de planètes semblable à celui-ci pourrait être ce que l'on appelle «l'étoile de Bethléem», qui a, selon la croyance, guidé les rois mages vers l'étable où serait né Jésus. En effet, comme le rapporte le Guardian en citant Encyclopaedia Britannica, «plusieurs rapprochements ont eu lieu dans les dix ans autour du point chronologique aujourd'hui établi comme le début de l'ère du christianisme».

Par chance, le phénomène sera observable de nuit à n'importe quel endroit de la planète grâce à une paire de jumelles ou un télescope. La Nasa explique que pour trouver les deux planètes, les observateurs devraient chercher vers le sud-ouest, bas dans le ciel, une heure après le coucher du soleil.

De plus, pas besoin d'attendre le jour J pour tenter de les retrouver, puisque si Saturne et Jupiter ne sont pas encore au plus proche, elles sont déjà visibles. Le Guardian conseille également de faire attention au scintillement des astres. La lumière d'une planète est en effet plus stable, et varie moins que celle d'une étoile.