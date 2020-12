DIRECT - Coronavirus : 314 morts et 11.532 nouveaux cas enregistrés en 24 heures en France

La pandémie de coronavirus, qui continue à endeuiller l'Europe et les Etats-Unis, a tué près 1,6 millions de personnes dans le monde. En France, le déconfinement a lieu ce mardi 15 décembre mais les cinémas, les musées et les salles de spectacle ainsi que les restaurants, bars et salles de sport restent fermés. Un couvre-feu entre en vigueur de 20h à 6h, y compris pour le reveillon du jour de l'an.

19h57

Les Etats-Unis ont autorisé le premier test Covid-19 à domicile et sans ordonnance.

19h56

314 morts et 11.532 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures en France.

18h54

Emmanuel Macron a indiqué que la campagne de vaccination contre le Covid-19 serait lancée le même jour dans tous les pays européens, selon des propos rapportés par des patrons de groupes de l'Assemblée nationale, après un déjeuner avec le chef de l'Etat.

17h55

L'agence brésilienne de régulation sanitaire (Anvisa) a affirmé que la Chine avait employé des critères "non transparents", afin d'accorder l'approbation d'urgence de mise sur le marche du vaccin anti-Covid-19 CoronaVac, en phase d'étude finale au Brésil.

"Les critères chinois appliqués pour valider l'autorisation d'utilisation d'urgence dans le pays ne sont pas transparents", a estimé l'Anvisa dans un communiqué, qui met en garde contre "l'influence de critères géopolitiques" dans la promotion des vaccins.

14h44

L'Agence européenne des médicaments (AEM) doit se réunir le 21 décembre afin de se pencher sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech, a annoncé mardi l'AEM dans un communiqué.

L'AEM a avancé d'une semaine la réunion intialement prévue pour le 29 décembre, au cours de laquelle elle doit annoncer si elle autorise ou non le vaccin Pfizer-BioNTech, rapporte l'agence européenne, précisant avoir reçu des données supplémentaires à ce sujet.

14h31

Le vaccin de Moderna contre le Covid-19 ne présente "pas de problème de sécurité spécifique", selon l'agence américaine des médicaments (FDA) qui doit se réunir jeudi pour décider de son autorisation en urgence.

Le vaccin élaboré par la firme américaine de biotech devrait donc être le deuxième vaccin à recevoir un feu vert aux Etats-Unis après celui de Pfizer/BioNTech qui a commencé à être administré lundi dans les hôpitaux américains. L'analyse de la FDA a également confirmé une efficacité du vaccin à 94,1%.

14h20

"Les Français ont besoin d'être rassurés": des députés de différents bords ont souligné mardi la demande de "transparence" et de "confiance", autour de la stratégie vaccinale du gouvernement face au Covid-19, à la veille d'un débat sur le sujet dans l'hémicycle.

Le gouvernement doit présenter sa stratégie mercredi à l'Assemblée et jeudi au Sénat. Une intervention suivie d'un débat, sans vote.

13h43

Deux revues médicales britanniques de premier plan ont exhorté mardi le gouvernement à revenir sur le relâchement des restrictions anti-Covid durant la période de Noël, avertissant qu'il pourrait coûter la vie à "de nombreuses" personnes.

Les autorités britanniques ont décidé d'autoriser trois foyers différents à se rencontrer à l'intérieur pendant cinq jours, du 23 au 27 décembre, levant provisoirement les restrictions qui s'appliquent à la plupart du pays.

12h07

L'Allemagne table sur une autorisation du vaccin contre le Covid-19 dans l'Union européenne "avant Noël", a indiqué le ministre de la Santé, Jens Spahn, alors que les autorités sanitaires européennes évoquent jusqu'ici une décision au plus tard le 29 décembre.

"L'objectif est de parvenir à une autorisation avant Noël, nous voulons commencer la vaccination avant la fin de l'année", a affirmé, lors d'une conférence de presse, le ministre dont le gouvernement s'impatiente face au temps pris par les autorités européennes pour approuver le vaccin contre le Covid-19 déjà utilisé par plusieurs pays.

10h01

La Jordanie a donné son feu vert au vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech ouvrant la voie à la vaccination dans ce pays confronté à une forte hausse des cas d'infection au nouveau coronavirus, selon une source officielle.

08h31

Le Premier ministre Jean Castex indique sur Europe 1 qu'il ne peut «pas garantir» que les restaurants «rouvriront le 20 janvier».

"Ça va dépendre de la façon dont nous aurons passé la période de fêtes dont j'ai déjà dit qu'elle pouvait être propice à une circulation accélérée" du virus si nous n'étions pas collectivement responsables", a-t-il expliqué, qualifiant de "crève-coeur" la décision "nécessaire" de "fermer les restaurants".

08h26

Le taux de chômage a continué à grimper au Royaume-Uni sur les trois mois achevés fin octobre dans la foulée de la pandémie de nouveau coronavirus, à 4,9% contre 4,8% pour les trois mois terminés fin septembre.

04h49

Le Canada a lancé lundi une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 à Québec, Montréal et Toronto, moins d'une semaine après l'approbation du vaccin Pfizer-BioNTech par les autorités canadiennes.

01h08

Le chef du Pentagone Christopher Miller a été parmi les premiers Américains à se faire vacciner lundi contre le Covid-19 et il l'a fait devant une caméra pour encourager la population à faire de même.

00h33

La Californie a saisi un tribunal pour contraindre Amazon à coopérer dans l'enquête ouverte dans cet Etat sur les pratiques sanitaires du géant du commerce en ligne et les mesures mises en oeuvre pour protéger ses employés de la pandémie de Covid-19.

"Amazon a gagné des milliards de dollars durant cette pandémie en s'appuyant sur le travail d'employés indispensables. Ses employés font leur travail tout en s'exposant à des risques", a souligné dans un communiqué le procureur de Californie, Xavier Becerra. "Il est crucial de savoir si ces employés bénéficient bien dans leur travail des protections que leur accorde la loi", insiste-t-il.

00h32

L'Allemagne fait pression sur les autorités de l'UE pour qu'elles accélèrent le processus de validation du vaccin contre le Covid-19, au moment où la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou le Canada ont déjà commencé à l'utiliser.

Les services de la chancelière Angela Merkel et son ministère de la Santé font pression sur l'Agence européenne des médicaments (AEM) et l'Union européenne pour que le vaccin des laboratoires américain Pfizer et allemand BionNTech soit approuvé d'ici au 23 décembre, et non d'ici au 29 décembre comme c'est actuellement prévu, rapporte le quotidien allemand Bild publié mardi.