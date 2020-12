DIRECT - Coronavirus : Jean Castex ne peut «pas garantir» que les restaurants «rouvriront le 20 janvier»

La pandémie de coronavirus, qui continue à endeuiller l'Europe et les Etats-Unis, a tué près 1,6 millions de personnes dans le monde. En France, le déconfinement a lieu ce mardi 15 décembre mais les cinémas, les musées et les salles de spectacle ainsi que les restaurants, bars et salles de sport restent fermés. Un couvre-feu entre en vigueur de 20h à 6h, y compris pour le reveillon du jour de l'an.

08h31

Le Premier ministre Jean Castex indique sur Europe 1 qu'il ne peut «pas garantir» que les restaurants «rouvriront le 20 janvier».

"Ça va dépendre de la façon dont nous aurons passé la période de fêtes dont j'ai déjà dit qu'elle pouvait être propice à une circulation accélérée" du virus si nous n'étions pas collectivement responsables", a-t-il expliqué, qualifiant de "crève-coeur" la décision "nécessaire" de "fermer les restaurants".

08h26

Le taux de chômage a continué à grimper au Royaume-Uni sur les trois mois achevés fin octobre dans la foulée de la pandémie de nouveau coronavirus, à 4,9% contre 4,8% pour les trois mois terminés fin septembre.

04h49

Le Canada a lancé lundi une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 à Québec, Montréal et Toronto, moins d'une semaine après l'approbation du vaccin Pfizer-BioNTech par les autorités canadiennes.

01h08

Le chef du Pentagone Christopher Miller a été parmi les premiers Américains à se faire vacciner lundi contre le Covid-19 et il l'a fait devant une caméra pour encourager la population à faire de même.

00h33

La Californie a saisi un tribunal pour contraindre Amazon à coopérer dans l'enquête ouverte dans cet Etat sur les pratiques sanitaires du géant du commerce en ligne et les mesures mises en oeuvre pour protéger ses employés de la pandémie de Covid-19.

"Amazon a gagné des milliards de dollars durant cette pandémie en s'appuyant sur le travail d'employés indispensables. Ses employés font leur travail tout en s'exposant à des risques", a souligné dans un communiqué le procureur de Californie, Xavier Becerra. "Il est crucial de savoir si ces employés bénéficient bien dans leur travail des protections que leur accorde la loi", insiste-t-il.

00h32

L'Allemagne fait pression sur les autorités de l'UE pour qu'elles accélèrent le processus de validation du vaccin contre le Covid-19, au moment où la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou le Canada ont déjà commencé à l'utiliser.

Les services de la chancelière Angela Merkel et son ministère de la Santé font pression sur l'Agence européenne des médicaments (AEM) et l'Union européenne pour que le vaccin des laboratoires américain Pfizer et allemand BionNTech soit approuvé d'ici au 23 décembre, et non d'ici au 29 décembre comme c'est actuellement prévu, rapporte le quotidien allemand Bild publié mardi.