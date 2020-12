L'Inde veut sauver les pangolins

Considéré comme le point de départ de la pandémie de coronavirus, le pangolin n'a pas que des ennemis. Au contraire, l'Inde a approuvé un dispositif visant à préserver cet animal en danger.

En effet, selon l'Hindustan Times, les écailles du pangolin sont très prisées dans le pays, notamment pour servir de porte-bonheur. L'Etat du Maharashtra, où sévissent des braconniers, va donc mettre en place un plan de 5 ans pour éviter sa disparition progressive.

Car coronavirus ou pas, le trafic d'écailles et de viande n'a pas été victime de la mauvaise réputation acquise par le pangolin. «Parmi les huit espèces de pangolins connues dans le monde, quatre en Asie et quatre en Afrique, l'Inde en abrite deux», explique l'Hindustan Times.

L'objectif est donc de faire la chasse au trafic illicite et aux braconniers. Un recensement de l'animal sera également mis en place pour mieux comprendre leur habitat, et ainsi mieux le protéger. Un enjeu plus que symbolique selon le média indien, qui assure que le pangolin possède un «rôle écologique considérable».