Mitch McConnell, leader des républicains au Sénat, félicite Joe Biden pour sa victoire

Le plus puissant des parlementaires républicains lâche Donald Trump. Ce 15 décembre, Mitch McConnell, leader de la majorité au Sénat, a ainsi déclaré que Joe Biden avait bel et bien remporté l'élection américaine, malgré les accusations de fraudes toujours portées par Donald Trump.

«Beaucoup d'entre nous espéraient que l'élection présidentielle aurait un résultat différent, mais notre système gouvernemental a déterminé qui sera investi le 20 janvier. (...) Aujourd'hui, je veux féliciter le président élu Joe Biden», a-t-il déclaré lors d'un discours au Sénat. Cette annonce fait suite au vote du collège électoral ce 14 décembre, validant la victoire du démocrate.

La prise de parole n'est pas anodine de la part de Mitch McConnell. Depuis le début des contestations de Donald Trump, il était toujours resté dans le camp du président, assurant qu'il était logique que celui-ci aille au bout de ses manoeuvres judiciaires. Mais plus d'un mois après l'élection le 3 novembre dernier, aucun d'entre elles n'a permis d'établir une fraude significative, et la Cour suprême a rejeté plusieurs des allégations du républicain. Pendant son discours, le sénateur du Kentucky n'a d'ailleurs pas fait référence à ce sujet.

Il a en revanche pris le temps de noter le caractère historique de l'événement : «malgré toutes nos différences, tous les Américains peuvent être fiers que notre nation voit une femme vice-présidente élue pour la toute première fois». Kamala Harris et lui ont eu l'opportunité de s'affronter par le passé puisque la colistière de Joe Biden était sénatrice de Californie. Et cela ne devrait pas s'arrêter là, puisque si Mitch McConnell est l'homme le plus important du Sénat, en tant que vice-présidente, Kamala Harris sera de facto la présidente de l'institution, comme l'est Mike Pence aujourd'hui.